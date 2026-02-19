  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب

2026-02-19 03:09:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير لسنة 2026.
وتاليا التعليمات الجديدة:













