مجلس السلام يقر حزمة تبرعات لغزة بأكثر من 7 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت قيمة التبرعات والمساهمات المالية المخصصة لدعم قطاع غزة أكثر من 7 مليار دولار، وفق ما أعلن خلال اجتماع مجلس السلام المنعقد في واشنطن.



ووقّع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مع القادة المشاركين في الاجتماع، وثائق المساهمات المالية المقدمة للقطاع.



وأوضح ترامب أن التبرعات قدمت من عدد من الدول، فيما ستسهم دول أخرى بإرسال قوات شرطة للمساعدة في تحقيق الاستقرار داخل غزة، بينما ستتولى دول إضافية مهمة تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.



وقال ترامب في كلمته خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن: "كل دولار يُنفق هو استثمار في الاستقرار والأمل في مستقبل جديد ومتناغم، فهي منطقة مهمة وحيوية للغاية".



وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيعمل على جمع ملياري دولار إضافية لدعم القطاع مشيرا إلى أن النرويج ستستضيف فعالية لمجلس السلام، فيما ستنظم اليابان حدثاً آخر لجمع التبرعات لدول المنطقة.



واكد ترامب إن هذا اليوم يُعد من أهم الأيام في مسيرته المهنية، معرباً عن تطلعه للعمل مع قادة العالم خلال السنوات المقبلة من أجل السلام، مشيداً بالالتزامات التي قُدمت لدعم غزة.