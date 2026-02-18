403
حيث تلتقي المدينة بالهلال: رمضان في عين دبي
(MENAFN- IPN) افطر في أجواء تجمع بين التأمل وروح الألفة وإطلالات خلابة خلال هذا الشهر الفضيل
في هذا الشهر المبارك، تدعو عين دبي العائلات والأصدقاء للاجتماع بروح الشهر الفضيل الحقيقية – وقت للتأمل والامتنان والتواصل الهادف. يمكن للضيوف الإفطار على ارتفاع 250 مترًا فوق دبي، محاطين بإطلالات بانورامية خلابة على المدينة مع وهج الغروب الهادئ. من الترحيب التقليدي بالتمر والقهوة العربية إلى مشاركة أطباق المزة السخية واحتساء موكتيلات رمضان المُحضّرة بعناية، يحتفي كل تفصيل بجوهر رمضان مع تقديم أجواء تجمع بين السكينة والتميز. سواء اخترتم مقصورة خاصة للاستمتاع بإفطار حميمي معًا أو الجمع بين جولة بإطلالات ساحرة ووجبة مريحة في صالة The Upper Circle ، فإن التجربة تمزج بين التقاليد العريقة ومنظور فريد للمدينة.
يمكن للضيوف الاختيار من بين:
التجربة 1: تجربة رمضان الخاصة – متاحة طوال اليوم
تدعوكم إلى مقصورة بريميوم خاصة حيث يتم استقبالكم بالتمر والقهوة العربية، ومشاركة طبق مزة مميز، واحتساء موكتيلات منعشة، والاستمتاع بخدمة مضيف خاص مخصص، وذلك مقابل 345 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد (بحد أدنى 10 ضيوف).
التجربة 2: إفطار في الصالة – متاحة طوال اليوم
جولة في مقصورة بريميوم مشتركة مع قائمة إفطار تقليدية مُعدة للمشاركة في مطعم وصالة The Upper Circle ، تشمل مشروب ترحيبي ومشروبًا منعشًا أثناء الجولة، ابتداءً من 205 دراهم إماراتية للأطفال و405 دراهم إماراتية للبالغين.
التجربة 3: تجربة موكتيلات رمضان – متاحة طوال اليوم
تقدم موكتيلين مميزين بطابع خاص وإمكانية الدخول الكامل إلى الصالة، إلى جانب جولة في مقصورة بريميوم مشتركة، ابتداءً من 215 درهمًا إماراتيًا للأطفال و265 درهمًا إماراتيًا للبالغين.
اصنعوا ذكريات تنبض بالمشاعر في هذا الشهر الفضيل في أحد أبرز المعالم الأيقونية في دبي.
لمزيد من التفاصيل حول الباقات والحجوزات، يُرجى زيارة مكاتب تذاكر عين دبي،
أو الاتصال على +971 4 800 246392 (800 AINDXB) أو الحجز عبر الإنترنت – رمضان في عين دبي.
-انتهى-
نبذة عن عين دبي
تُعد عين دبي أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، بارتفاع يزيد على 250 مترًا. ويوفر هذا الصرح القياسي تجارب اجتماعية واحتفالية لا مثيل لها ولا تُنسى، إلى جانب إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على دبي ضمن أجواء من الراحة الفاخرة – وذلك في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة الراقية التي لا بد من زيارتها. وتضم العجلة 48 مقصورة للركاب تدور حول محيطها الضخم، وتتسع لاستقبال 1,750 زائرًا في آنٍ واحد.
يضم هذا المعلم الترفيهي العالمي ما يقارب 14 خيارًا لتجارب الطعام، كما توفر ساحة عين دبي فعاليات ترفيهية على مدار العام ومجموعة متنوعة من العروض الفريدة لجميع الزوار. ومن خلال مقصورات فاخرة للمناسبات الخاصة، وخيارات حياة ليلية نابضة بالحيوية وحفلات مميزة، وتجارب طعام استثنائية، ومقصورات مناسبة للعائلات، وإعدادات رومانسية قابلة للتخصيص للمناسبات الخاصة، تقدم عين دبي تجارب استثنائية وفريدة من نوعها وقابلة للتخصيص لكل مناسبة.
تُعد عين دبي جزءًا من محفظة دبي القابضة الترفيهية الواسعة، وستلعب مرة أخرى دورًا استراتيجيًا في دعم رؤية دبي طويلة الأمد كما أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانتها العالمية كمركز سياحي رئيسي، ومواصلة ترسيخ سمعة الإمارة كوجهة رائدة في قطاع الترفيه والسياحة العالمي.
