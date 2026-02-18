403
ديليفرو الكويت تطلق حملتها الرمضانية بأول سلسلة دراما قصيرة تقودها علامة تجارية في البلاد
(MENAFN- Deliveroo) في رمضان هذا العام، أطلقت ديليفرو الكويت أول سلسلة دراما قصيرة في البلاد من إنتاج علامة تجارية، لتعيد ابتكار فن سرد القصص وتبرز إبداعها وثقافتها.
لطالما تابع الكويتيون المسلسلات التلفزيونية الرمضانية كطقس اجتماعي طوال الشهر. وانطلاقًا من هذا التقليد، سعت دليفرو إلى إعادة إحياء نفس شعور الترقب والترابط، ولكن هذه المرة من خلال محتوى قصير مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، ويتماشى مع عادات المشاهدة الحديثة اليوم.
في صميم الحملة سلسلة من القصص القصيرة المتتابعة، المستوحاة من مواقف يومية قريبة من واقع الناس. من خطط الإفطار في اللحظات الأخيرة وتشهي الوجبات المفضلة على السحور إلى طلبات القهوة، ونقاشات الحلويات، والتجمعات العائلية، وتداخلات الأعياد غير المتوقعة، تبدأ كل حلقة بقصة جذابة وتنتهي بنهاية مُشوقة. بما أن شهر رمضان هذا العام يتزامن بشكل فريد مع العديد من المناسبات الثقافية الهامة الأخرى، بما في ذلك عيد الأم والعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت، فإن الحملة ستدمج هذه المناسبات في سرد متطور واحد، يعكس المشاعر والضغوط والاحتفالات المتداخلة التي تعيشها العديد من الأسر طوال هذا الشهر الفضيل.
وقالت تمارا عبد المجيد، مدير الشؤون التجارية لشركة ديليفرو الكويت: "رمضان مليء باللحظات الإنسانية الصغيرة – بعضها مفرح، وبعضها فوضوي، وكثير منها مألوف للجميع"، قالت تمارا عبدالمجيد، مدير الشؤون التجارية في ديليفرو الكويت. وأضافت: "تعكس هذه الحملة حبكة درامية وترفيهية استثنائية، تُروى من خلال سلسلة من الأحداث التي تجمع بين الطرافة والملاءمة الثقافية. ومن خلال اعتمادنا على صيغة الميكرو-دراما، أردنا ابتكار شيء يتطلّع الجمهور فعليًا لمتابعته طوال شهر رمضان."
صُممت الحملة خصيصًا لمنصات التواصل الاجتماعي، ويتيح أسلوبها الحلقي لديليفرو بناء تواصل عاطفي مستمر طوال الشهر، مما يعزز علاقتها بالمجتمع الكويتي ويحتفي بالطقوس والقيم والترابط الذي يميز رمضان. إلى جانب سرد القصص، تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على منظومة ديليفرو الواسعة من المطاعم ومتاجر البقالة والمقاهي وشركاء التجزئة، مُبرزةً نطاق المنصة ومؤكدةً التزامها طويل الأمد بدعم الشركات المحلية في جميع أنحاء الكويت.
من خلال التركيز على العادات الكويتية كالعطاء والمشاركة والتجمع، تُبرز الحملة دور ديليفرو المستمر كرفيق يومي موثوق خلال شهر رمضان وما بعده.
