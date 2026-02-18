MENAFN - Al-Bayan) ">تم اليوم الأربعاء إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي رسميا، بعد فوزها الانتخابي القوي، وهو ما يعد إجراء شكليا يتيح لها التركيز على تسريع المشاورات الخاصة بالموازنة وتطبيق اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت على انتخابها كان شبه مؤكد بعدما حصل حزبها الليبرالي الديمقراطي على أغلبية تقدر بثلثي المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في الثامن من فبراير الجاري.

وحصلت تاكايشي في تصويت اليوم على 354 صوتا من بين 464 صوتا.

وقد أعلنت تاكايشي في وقت سابق من اليوم عن الحزمة الأولى من مشاريع ضمن التزام ياباني بقيمة 550 مليار دولار وفقا لاتفاق تجاري تم التوصل إليه مع ترامب العام الماضي.

وكتبت في منشور " سوف تواصل اليابان وأمريكا العمل سويا لضمان تنفيذ سريع وسلسل لهذه المشاريع".