إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي

إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت على انتخابها كان شبه مؤكد بعدما حصل حزبها الليبرالي الديمقراطي على أغلبية تقدر بثلثي المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في الثامن من فبراير الجاري.
وحصلت تاكايشي في تصويت اليوم على 354 صوتا من بين 464 صوتا.
وقد أعلنت تاكايشي في وقت سابق من اليوم عن الحزمة الأولى من مشاريع ضمن التزام ياباني بقيمة 550 مليار دولار وفقا لاتفاق تجاري تم التوصل إليه مع ترامب العام الماضي.
وكتبت في منشور " سوف تواصل اليابان وأمريكا العمل سويا لضمان تنفيذ سريع وسلسل لهذه المشاريع".
