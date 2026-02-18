  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
يوتيوب تعلن حلّ مشكلة في بث مقاطع الفيديو

2026-02-18 03:08:31
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت منصة الفيديو "يوتيوب" مساء الثلاثاء أنها عالجت العطل الذي أثّر على مئات الآلاف من مستخدميها في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الشركة على صفحة مساعدة المستخدمين "حُلَّت المشكلة التي طرأت على نظام التوصيات، وعادت كل منصاتنا (...) إلى وضعها الطبيعي".

وكان الموقع أفاد قبل ذلك بوجود "مشكلة" في نظام "التوصيات"، ما كان "يحول دون ظهور مقاطع الفيديو" على "يوتيوب" بما في ذلك على التطبيق وعلى "يوتيوب كيدز".

واشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص إلى أن أكثر من 300 ألف بلاغ عن مشاكل في الدخول إلى "يوتيوب" قُدِّمَت، وصلت إلى ذروتها قرابة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وتمكّن صحافيون من وكالة فرانس برس من دخول المنصة التي كانت تعمل بشكل صحيح في الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لموقع يوتيوب، التابع لمجموعة غوغل، أكثر من مليارين ونصف المليار شهريا.

