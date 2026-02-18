يوتيوب تعلن حلّ مشكلة في بث مقاطع الفيديو
وأوضحت الشركة على صفحة مساعدة المستخدمين "حُلَّت المشكلة التي طرأت على نظام التوصيات، وعادت كل منصاتنا (...) إلى وضعها الطبيعي".
وكان الموقع أفاد قبل ذلك بوجود "مشكلة" في نظام "التوصيات"، ما كان "يحول دون ظهور مقاطع الفيديو" على "يوتيوب" بما في ذلك على التطبيق وعلى "يوتيوب كيدز".
واشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص إلى أن أكثر من 300 ألف بلاغ عن مشاكل في الدخول إلى "يوتيوب" قُدِّمَت، وصلت إلى ذروتها قرابة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.
وتمكّن صحافيون من وكالة فرانس برس من دخول المنصة التي كانت تعمل بشكل صحيح في الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش.
ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لموقع يوتيوب، التابع لمجموعة غوغل، أكثر من مليارين ونصف المليار شهريا.
