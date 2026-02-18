رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.
