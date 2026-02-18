  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

2026-02-18 03:08:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة "يونيفزيون نوتيسياس" بتأجيل الجلسة الثانية في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك من 17 مارس إلى 26 مارس لأسباب لوجستية.
ووفقًا ليونيفزيون نوتيسياس، تم تأجيل الجلسة بناءً على طلب من فريق الدفاع عن مادورو، حيث استند الادعاء إلى مشاكل تتعلق بالجدولة واللوجستيات. وفي نهاية المطاف، اتفق الطرفان على إعادة تحديد موعد الجلسة.
وأفادت القناة التلفزيونية بأن "الجلسة الثانية ستُعقد في 26 مارس 2026، في محكمة فيدرالية بنيويورك؛ بعد أن كانت مقررة سابقًا في 17 مارس".
في يناير، أُعلن أن الجلسة القادمة في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت مقررة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 مارس (11:00 صباحًا بتوقيت نيويورك).
وفي 3 يناير الماضي، نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية مباغتة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وفقاً للمزاعم الأمريكية.
