مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع
وطرح حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الجلسة العامة للمجلس، يوم الثلاثاء، مشروع القانون حول "حماية كرامة النساء والأمن العام" الذي كان ينص على حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
ولم يحظى مشروع القانون بالتأييد إلا من جانب الحزب الشعبي واتحاد الشعب النافاري المحافظين، بينما امتنع التحالف الكناري عن التصويت وصوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه ضد مشروع القانون.
وخلال المناقشات اتهم النواب اليساريون من حزب العمال الاشتراكي والحلفاء حزب "فوكس" بـ"نشر الكراهية"، معتبرين أن مشروع القانون "لن يساعد النساء".
