مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صوت مجلس النواب الإسباني ضد مشروع القانون المقدم من قبل اليمينيين حول حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في إسبانيا.



وطرح حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الجلسة العامة للمجلس، يوم الثلاثاء، مشروع القانون حول "حماية كرامة النساء والأمن العام" الذي كان ينص على حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.



ولم يحظى مشروع القانون بالتأييد إلا من جانب الحزب الشعبي واتحاد الشعب النافاري المحافظين، بينما امتنع التحالف الكناري عن التصويت وصوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه ضد مشروع القانون.

وخلال المناقشات اتهم النواب اليساريون من حزب العمال الاشتراكي والحلفاء حزب "فوكس" بـ"نشر الكراهية"، معتبرين أن مشروع القانون "لن يساعد النساء".