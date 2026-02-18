فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية واختلال وظائف الكبد الأيضية لديها آليات تطورية مشتركة مثل الالتهابات المزمنة، والإجهاد التأكسدي، واضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات، وبينت نتائج دراستهم أن الفلافونولات مثل (الإبيكاتشين والكاتشينات) الموجودة في الكاكاو، قادرة على التأثير إيجابا على هذه العمليات الحيوية، فهي تعزز التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، وتحسن وظيفة البطانة الغشائية للأوعية الدموية، وتقلل الإجهاد التأكسدي والنشاط الالتهابي في الجسم.
وأظهرت العديد من الدراسات السريرية أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة الداكنة ارتبط بتحسين مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)، كما تم الإبلاغ عن تحسينات في وظائف الأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض مؤشرات الالتهاب وتلف خلايا الكبد.
ونوه الباحثون إلى أن دراستهم ركزت تحديدا على الشوكولاتة الداكنة، الغنية بالكاكاو والفلافانولات، ورغم النتائج التي حصلوا عليها فإن الأدلة على أن أنها تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو تفاقم أمراض الكبد غير كافية حاليا، لكن يمكن اعتبار الشوكولاتة الداكنة إضافة محتملة لنظام غذائي متوازن.
