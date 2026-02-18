  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

2026-02-18 03:08:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية حديثة أن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للشوكولاتة الداكنة يحسّن صحة القلب والشرايين، ويعالج بعض المشكلات الأيضية المرتبطة بمرض الكبد الدهني.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية واختلال وظائف الكبد الأيضية لديها آليات تطورية مشتركة مثل الالتهابات المزمنة، والإجهاد التأكسدي، واضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات، وبينت نتائج دراستهم أن الفلافونولات مثل (الإبيكاتشين والكاتشينات) الموجودة في الكاكاو، قادرة على التأثير إيجابا على هذه العمليات الحيوية، فهي تعزز التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، وتحسن وظيفة البطانة الغشائية للأوعية الدموية، وتقلل الإجهاد التأكسدي والنشاط الالتهابي في الجسم.

وأظهرت العديد من الدراسات السريرية أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة الداكنة ارتبط بتحسين مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)، كما تم الإبلاغ عن تحسينات في وظائف الأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض مؤشرات الالتهاب وتلف خلايا الكبد.
ونوه الباحثون إلى أن دراستهم ركزت تحديدا على الشوكولاتة الداكنة، الغنية بالكاكاو والفلافانولات، ورغم النتائج التي حصلوا عليها فإن الأدلة على أن أنها تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو تفاقم أمراض الكبد غير كافية حاليا، لكن يمكن اعتبار الشوكولاتة الداكنة إضافة محتملة لنظام غذائي متوازن.

MENAFN18022026000208011052ID1110755926

