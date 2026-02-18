أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن بارتفاع كبير

403
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن بارتفاع كبير
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأربعاء الموافق 18 شباط 2026، ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف العيارات، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق الأردني – 100.000 دينار، مقابل 95.300 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:
