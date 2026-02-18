  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن بارتفاع كبير

2026-02-18 03:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأربعاء الموافق 18 شباط 2026، ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف العيارات، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق الأردني – 100.000 دينار، مقابل 95.300 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:





