  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عطل ضرب يوتيوب.. وبلاغات بمئات الآلاف

عطل ضرب يوتيوب.. وبلاغات بمئات الآلاف

2026-02-18 03:08:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعطل موقع يوتيوب، المملوك لشركة ألفابيت، لأكثر من 322 ألف مستخدم في الولايات المتحدة ليل الثلاثاء/ الاربعاء، وفقًا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات.
وبلغ عدد البلاغات عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي 321958 بلاغا حتى الساعة 8:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب داون ديتكتور، الذي يرصد الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.
وواجه المستخدمون رسالة "حدث خطأ ما" عند محاولة الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني. وتأثرت خدمات يوتيوب، ويوتيوب تي في، وخدمات غوغل الأخرى ذات الصلة عالميًا.
وتلقى موقع يوتيوب تي في حوالي 9000 بلاغ عن مشاكل، بينما تلقى موقع غوغل 2700 بلاغ.
في السياق، لم تُعلّق ألفابيت (غوغل) أو يوتيوب بعد على سبب العطل.


وعند محاولة الوصول إلى المنصة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، لم تظهر مقاطع الفيديو، وظهرت للمستخدمين رسالة "حدث خطأ ما. حاول مرة أخرى".
تعطلت المنصة حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، ولمدة تجاوزت الساعة قبل أن تبدأ الخدمة بالعودة تدريجياً.

MENAFN18022026000208011052ID1110755923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث