عطل ضرب يوتيوب.. وبلاغات بمئات الآلاف

عطل ضرب يوتيوب.. وبلاغات بمئات الآلاف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعطل موقع يوتيوب، المملوك لشركة ألفابيت، لأكثر من 322 ألف مستخدم في الولايات المتحدة ليل الثلاثاء/ الاربعاء، وفقًا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات.
وبلغ عدد البلاغات عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي 321958 بلاغا حتى الساعة 8:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب داون ديتكتور، الذي يرصد الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.
وواجه المستخدمون رسالة "حدث خطأ ما" عند محاولة الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني. وتأثرت خدمات يوتيوب، ويوتيوب تي في، وخدمات غوغل الأخرى ذات الصلة عالميًا.
وتلقى موقع يوتيوب تي في حوالي 9000 بلاغ عن مشاكل، بينما تلقى موقع غوغل 2700 بلاغ.
في السياق، لم تُعلّق ألفابيت (غوغل) أو يوتيوب بعد على سبب العطل.
وعند محاولة الوصول إلى المنصة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، لم تظهر مقاطع الفيديو، وظهرت للمستخدمين رسالة "حدث خطأ ما. حاول مرة أخرى".
تعطلت المنصة حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، ولمدة تجاوزت الساعة قبل أن تبدأ الخدمة بالعودة تدريجياً.
