تولين .. طالبة في الصف السادس مهددة بالرسوب بسبب مرضها ! ووالدتها تناشد وزير التربية

2026-02-18 03:08:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواجه الطالبة تولين رامي برهوم في الصف السادس الأساسي خطر الرسوب بسبب تجاوز الحد المسموح به من الغياب، رغم أن غيابها مرتبط بظروف صحية قاهرة تستدعي إدخالها المستشفى بشكل متكرر لتلقي العلاج.
وقالت والدة تولين، في شكوى وصلت لـ "الوكيل الإخباري"، إن ابنتها تعاني منذ نحو عامين من آلام متكررة في البطن، وخضعت لسلسلة طويلة من الفحوصات والتحاليل الطبية، تبين في بدايتها إصابتها بجرثومة "إي كولاي"، قبل أن تستمر المتابعة في قسم الكلى بمدينة الحسين الطبية. وأضافت أن الحالة الصحية لتولين تتدهور كل شهرين تقريباً، ما يضطر الأطباء إلى إدخالها المستشفى لتلقي العلاج الوريدي.
وأكدت الأم أن التقارير الطبية الحديثة أظهرت أن تولين تعاني من التهاب حاد في البنكرياس، الأمر الذي يفرض رقابة طبية مستمرة وفترات غياب متكررة عن المدرسة، مشيرة إلى أن ابنتها طالبة متفوقة، إذ بلغ معدلها 94 بالمئة، ولا تعاني من أي تقصير دراسي.
وأوضحت أن إدارة مدرسة ليلى الغفارية الثانوية للبنات في لواء الرصيفة أبلغتها بأن تولين مهددة بالرسوب في حال سجلت خمس غيابات إضافية، مطالبة بكتاب رسمي موقع من وزير التربية والتعليم ومؤرخ بتاريخ اليوم نفسه، لعدم احتساب أيام دخولها المستشفى ضمن الغياب المدرسي.
كما طلبت المدرسة تحويل دوام تولين إلى نظام التعليم المنزلي، وهو ما رفضته الأم، معتبرة أن ذلك سيؤثر سلباً على الحالة النفسية لابنتها ودافعيتها للتعلم.
وناشدت الأم وزارة التربية والتعليم النظر في حالة تولين بعين الاعتبار، وإيجاد آلية قانونية تضمن حقها في التعليم دون أن تُعاقب على ظروف صحية خارجة عن إرادتها، مؤكدة أن ابنتها تتطلع لمواصلة تعليمها بشكل طبيعي بين زميلاتها حالما تسمح حالتها الصحية بذلك.

MENAFN18022026000208011052ID1110755922

