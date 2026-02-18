تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة!

403
تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة!
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام خبراء في شركة kaspersky lab بالتحذير من انتشار نوع جديد من الفيروسات البرمجية التي يمكن تثبيتها في أجهزة أندرويد الجديدة أثناء مرحلة التصنيع.
وتبعا للخبراء في الشركة فإن الفيروس البرمجي الجديد الذي أطلق عليه اسم " Keenadu"، تم اكتشافه على أكثر من 13 ألف هاتف ذكي حول العالم، 9 آلاف منها موجودة في روسيا، كما اكتشف في هواتف بيعت في اليابان والبرازيل وهولندا، ونتيجة لذلك قد يواجه المستخدمون خطر شراء جهاز جديد يكون الفيروس مثبتا عليه مسبقا.
إليكم ما يمكن أن يفعله فيروس "Keenadu":
التلاعب بعدد الزيارات للروابط الإعلانية وعرض لافتات إعلانية بملء الشاشة.
منح جهات خارجية سيطرة كاملة عن بُعد على الهاتف الذكي.
إصابة التطبيقات الموجودة في الهاتف وتثبيت ملفات خبيثة من نوع (apk).
