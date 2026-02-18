  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة!

2026-02-18 03:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام خبراء في شركة kaspersky lab بالتحذير من انتشار نوع جديد من الفيروسات البرمجية التي يمكن تثبيتها في أجهزة أندرويد الجديدة أثناء مرحلة التصنيع.
وتبعا للخبراء في الشركة فإن الفيروس البرمجي الجديد الذي أطلق عليه اسم " Keenadu"، تم اكتشافه على أكثر من 13 ألف هاتف ذكي حول العالم، 9 آلاف منها موجودة في روسيا، كما اكتشف في هواتف بيعت في اليابان والبرازيل وهولندا، ونتيجة لذلك قد يواجه المستخدمون خطر شراء جهاز جديد يكون الفيروس مثبتا عليه مسبقا.
إليكم ما يمكن أن يفعله فيروس "Keenadu":
التلاعب بعدد الزيارات للروابط الإعلانية وعرض لافتات إعلانية بملء الشاشة.
منح جهات خارجية سيطرة كاملة عن بُعد على الهاتف الذكي.
إصابة التطبيقات الموجودة في الهاتف وتثبيت ملفات خبيثة من نوع (apk).


