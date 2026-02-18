  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حملة أمنية مكثفة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه في الموقر

حملة أمنية مكثفة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه في الموقر

2026-02-18 03:08:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه ووحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع كوادر شركة مياه الأردن – مياهنا، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / مركز أمن الموقر.
وتم خلال الحملة فصل اعتداءات عدد (4) قطر 2 إنش على الخط الناقل الرئيسي، والتي كانت تُستخدم لتعبئة صهاريج وبيعها للمصانع والمواطنين بطريقة مخالفة لتزويد المزارع وتعبئة صهاريج المياه. وقد تم إزالة هذه الاعتداءات بالكامل.
وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمان، حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة أمنية لضبط الاعتداءات، وفصل الخطوط، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف لواء الموقر د. أحمد الفاعوري، وكوادر الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية الملكية، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يُعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

MENAFN18022026000208011052ID1110755920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث