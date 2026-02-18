  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المركزية كنج لونج الأردن تسلّم جامعة الشرق الأوسط خمس حافلات حديثة

المركزية كنج لونج الأردن تسلّم جامعة الشرق الأوسط خمس حافلات حديثة

2026-02-18 03:08:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلّمت كنج لونج الأردن - إحدى شركات مجموعة المركزية - خمس حافلات حديثة إلى جامعة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل حضره ممثلون عن الإدارة العليا في الجانبين، في خطوة تؤكد عمق الشراكة بين الطرفين وحرصهما المشترك على تطوير خدمات النقل الجامعي، بما يواكب تطلعات الطلبة ويعزز جودة تجربتهم اليومية.
مثّل الشركة في الحفل المهندس وفائي مسيس، مدير عام المركزية كنج لونج الأردن، ومدير الصيانة المهندس باهر دقوري، ومدير العطاءات محمد الشيخ، ومستشار الصيانة المهندس أحمد العرايشة، إضافة إلى الخبير الفني الصيني هوانج، فيما حضر عن الجامعة الدكتور أحمد ناصر الدين، نائب رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص.
وأكد المهندس مسيس أن هذه الشراكة تعكس مستوى الثقة الذي توليه المؤسسات التعليمية الرائدة لعلامة كنج لونج، مشيرًا إلى حرص الشركة الدائم على تقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة التعاون مع جامعة الشرق الأوسط والبناء على هذه الشراكة في مشاريع مستقبلية تعزز منظومة النقل الجامعي، بما يواكب احتياجات الطلبة ويعكس التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة طويلة الأمد".
من جهتها، أعربت إدارة جامعة الشرق الأوسط عن اعتزازها بهذا التعاون، مؤكدةً أن اختيار حافلات كنج لونج جاء انطلاقًا من جودة المنتج وكفاءة خدمات ما بعد البيع، وبما ينسجم مع حرص الجامعة المستمر على تحديث أسطول النقل وتوفير وسائل تنقل آمنة ومريحة وموثوقة لطلبتها.
تتميز الحافلات المسلّمة بمحركات Cummins عالية الكفاءة، وأنظمة فرامل متقدمة تشمل ABS ونظام تباطؤ إضافي (Retarder)، إلى جانب تجهيزها بأنظمة مراقبة داخلية متعددة الكاميرات، وخدمة WiFi، ومخارج USB للركاب، وشاشة رجوع خلفية، فضلًا عن مقاعد مريحة مزودة بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، ومكيّفات سقفية قوية، وأنظمة إطفاء حريق تلقائي، بما يضمن أعلى معايير السلامة والاعتمادية وجودة التشغيل.
تواصل المركزية كنج لونج الأردن العمل وفق رؤية طويلة المدى ترتكز على الابتكار والاستدامة وتطوير حلول تنقل تواكب تطور احتياجات المؤسسات في المملكة، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتطويره في الأردن.
تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات، وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.
خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية
هاتف: +962 6 585 4002 /6
فاكس: +962 6 585 3001
ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن
البريد الإلكتروني: [email protected]

MENAFN18022026000208011052ID1110755916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث