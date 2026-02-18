فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على بنفيكا في مباراة شابتها أزمة عنصرية

فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على بنفيكا في مباراة شابتها أزمة عنصرية
ووقع الحادث المزعوم بعد لحظات من تسجيل فينيسيوس هدف التعادل لريال مدريد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة على ملعب النور، قبل أن يوقف الحكم فرانسوا لوتكسييه المباراة لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأظهرت صور تلفزيونية الجناح الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه قبل أن يدلي بتعليق فسره فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنه إهانة عنصرية بحق اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي تعرض مرارا لمواقف عنصرية خلال المباريات في إسبانيا.
وقال فيدريكو بالبيردي قائد ريال مدريد لشبكة موفيستار بلس "من غير المعقول أنه مع وجود عشرات الكاميرات في الملعب، لم تتمكن أي منها من التقاط الإهانة العنصرية (التي وجهها بريستياني)، لكن إذا غطيت فمك لتقول شيئا، فهذا يقول الكثير".
وأضاف "بحسب زملائي الذين كانوا قريبين، فقد سمعوا شيئا بغضا للغاية. يناضل الكثير من الناس ضد العنصرية في كرة القدم، وفينيسيوس واحد منهم. أنا فخور به وبمستواه الرائع".
وبدأ بنفيكا المباراة بقوة، لكن الفريق الزائر سيطر تدريجيا على اللقاء، بينما بدا صاحب الأرض قانعا بالهجمات المرتدة، وقام تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بتصد مذهل بيد واحدة لتسديدة فريدريك أورسنيس في الدقيقة 25.
وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بقوة، ولم تظل النتيجة على حالها سوى بفضل براعة الحارس أناتولي تروبين، الذي أنقذ مرماه من هدفين مؤكدين من كيليان مبابي وأردا جولر.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، بعدما انطلق مبابي إلى الأمام ومرر الكرة إلى فينيسيوس على الجهة اليسرى، وتقدم البرازيلي قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة مذهلة لا تُصد في الزاوية العليا البعيدة.
واحتفل فينيسيوس بالرقص عند راية الركلة الركنية، وحصل على بطاقة صفراء من الحكم بسبب الإفراط في الاحتفال.
وأثناء جدال المهاجم مع الحكم، دخل في مشادة كلامية مع بريستياني، فهرع فينيسيوس وعدد من زملائه نحو الحكم.
ووضع لوتكسييه ذراعيه أمام وجهه، مفعلا بروتوكول مكافحة العنصرية وأوقف المباراة. وهدد لاعبو ريال مدريد بمغادرة الملعب مع تصاعد التوتر قبل أن تستأنف المباراة في النهاية بعد 11 دقيقة.
وأصبحت الأجواء عدائية، وتعرض فينيسيوس لصيحات استهجان عالية كلما لمس الكرة، وأظهر البث انفعال مبابي بغضب وهو يصف بريستياني بأنه "عنصري لعين" مرات عدة بعد استئناف اللقاء.
وتصاعدت حدة التوتر مجددا في الدقيقة 85 عندما عرقل فينيسيوس ريتشارد ريوس. ليندفع مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو نحو الحكم الرابع مطالبا بمنح البرازيلي بطاقة صفراء ثانية، لكنه تلقى إنذارا بسبب احتجاجاته.
واستمر مورينيو الغاضب في الاحتجاج، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية.
وضغط بنفيكا في الدقائق الأخيرة لكنه لم يسدد سوى 3 تسديدات على المرمى في المباراة، ليحصل ريال مدريد على أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو.
