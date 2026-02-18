فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على بنفيكا في مباراة شابتها أزمة عنصرية

MENAFN - Amman Net) >سجل فينيسيوس جونيور هدفا رائعا في الشوط الثاني ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، في ليلة طغى عليها اتهام البرازيلي لجيانلوكا بريستياني بإهانته عنصريا.

ووقع الحادث المزعوم بعد لحظات من تسجيل فينيسيوس هدف التعادل لريال مدريد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة على ملعب النور، قبل أن يوقف الحكم فرانسوا لوتكسييه المباراة لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأظهرت صور تلفزيونية الجناح الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه قبل أن يدلي بتعليق فسره فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنه إهانة عنصرية بحق اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي تعرض مرارا لمواقف عنصرية خلال المباريات في إسبانيا.

وقال فيدريكو بالبيردي قائد ريال مدريد لشبكة موفيستار بلس "من غير المعقول أنه مع وجود عشرات الكاميرات في الملعب، لم تتمكن أي منها من التقاط الإهانة العنصرية (التي وجهها بريستياني)، لكن إذا غطيت فمك لتقول شيئا، فهذا يقول الكثير".

وأضاف "بحسب زملائي الذين كانوا قريبين، فقد سمعوا شيئا بغضا للغاية. يناضل الكثير من الناس ضد العنصرية في كرة القدم، وفينيسيوس واحد منهم. أنا فخور به وبمستواه الرائع".

وبدأ بنفيكا المباراة بقوة، لكن الفريق الزائر سيطر تدريجيا على اللقاء، بينما بدا صاحب الأرض قانعا بالهجمات المرتدة، وقام تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بتصد مذهل بيد واحدة لتسديدة فريدريك أورسنيس في الدقيقة 25.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بقوة، ولم تظل النتيجة على حالها سوى بفضل براعة الحارس أناتولي تروبين، الذي أنقذ مرماه من هدفين مؤكدين من كيليان مبابي وأردا جولر.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، بعدما انطلق مبابي إلى الأمام ومرر الكرة إلى فينيسيوس على الجهة اليسرى، وتقدم البرازيلي قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة مذهلة لا تُصد في الزاوية العليا البعيدة.

واحتفل فينيسيوس بالرقص عند راية الركلة الركنية، وحصل على بطاقة صفراء من الحكم بسبب الإفراط في الاحتفال.

وأثناء جدال المهاجم مع الحكم، دخل في مشادة كلامية مع بريستياني، فهرع فينيسيوس وعدد من زملائه نحو الحكم.

ووضع لوتكسييه ذراعيه أمام وجهه، مفعلا بروتوكول مكافحة العنصرية وأوقف المباراة. وهدد لاعبو ريال مدريد بمغادرة الملعب مع تصاعد التوتر قبل أن تستأنف المباراة في النهاية بعد 11 دقيقة.

وأصبحت الأجواء عدائية، وتعرض فينيسيوس لصيحات استهجان عالية كلما لمس الكرة، وأظهر البث انفعال مبابي بغضب وهو يصف بريستياني بأنه "عنصري لعين" مرات عدة بعد استئناف اللقاء.

وتصاعدت حدة التوتر مجددا في الدقيقة 85 عندما عرقل فينيسيوس ريتشارد ريوس. ليندفع مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو نحو الحكم الرابع مطالبا بمنح البرازيلي بطاقة صفراء ثانية، لكنه تلقى إنذارا بسبب احتجاجاته.

واستمر مورينيو الغاضب في الاحتجاج، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية.

وضغط بنفيكا في الدقائق الأخيرة لكنه لم يسدد سوى 3 تسديدات على المرمى في المباراة، ليحصل ريال مدريد على أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو.