الدولة الفلسطينية الآن كتاب للصحفي داود كُتّاب في الإنجليزية والإيطالية

MENAFN - Amman Net) بدعوة من مؤسسة دانتي الإيطالية في عمان، جرى، الاثنين، استعراض أبرز ما جاء في كتاب "الدولة الفلسطينية الآن" للكاتب الصحفي داود كُتّاب وجرى توقيع النسختين الإيطالية والإنجليزي.

و عدد كُتّاب في الندوة، التي انعقدت في مركز بيت شقير الثقافي والتي ترجمت إلى الإيطالية بواسطة الصحفي ستيفانو ناني، خلفية ما حدث في أكتوبر 2023. "بعد 75 عاماً من النكبة والهجرة و57 عاماً من الاحتلال و15 عاماً من الحصار على غزة، وبعد تسع سنوات من انقطاع أي اتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هذه العوامل، وأهمها غياب أفق سياسي وعدم وجود أمل، أدت إلى الانفجار."

وعبّر الصحفي المقدسي عن ضرورة أن تقوم الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بترجمة اعترافها إلى خطوات عملية تجسد الدولة الفلسطينية، ومنها معاقبة إسرائيل لاستمرار الاحتلال والعمل على بناء الدولة الفلسطينية.

كما دُعيت الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى القيام بذلك. "لقد كتبت كتابي باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته إلى الإيطالية والألمانية والفرنسية والإسبانية لدفع الدول المتردّدة إلى الاعتراف الفوري بفلسطين، لأن ذلك المدخل إلى السلام."

وتساءل كُتّاب أمام الجالية الإيطالية في الأردن عن سبب امتناع إيطاليا عن الاعتراف. "لقد قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها ستعترف بفلسطين فور إعادة الإسرائيليين المخطوفين وإنهاء إدارة حماس لغزة. لقد تحققت هذه الأمور، لكن إيطاليا لم تعترف بعد بفلسطين."

وأنهى كُتّاب محاضرته بتقديم العديد من الاقتراحات العملية للدعم الدولة الفلسطينية فورًا، ومنها مساعدة فلسطين عدم الاعتماد على الاحتلال في الشؤون الاقتصادية مثل الطاقة والزراعة والعمل، وتشجيع السياحة إلى فلسطين وشراء البضائع الفلسطينية، وفتح معابر أرضية جديدة، والعمل الجاد على المباشرة في بناء مطار وميناء.

هذا ومن المتوقع أن يقوم كتّاب بجولة لترويج النسخة الإيطالية من كتابه في مدينتي بولونيا وبرجمان وميلانو في شهر آذار القادم وروما ومدن إيطالية أخرى في شهر أيار القادم.