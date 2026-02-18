الدولة الفلسطينية الآن كتاب للصحفي داود كُتّاب في الإنجليزية والإيطالية

الدولة الفلسطينية الآن كتاب للصحفي داود كُتّاب في الإنجليزية والإيطالية
و عدد كُتّاب في الندوة، التي انعقدت في مركز بيت شقير الثقافي والتي ترجمت إلى الإيطالية بواسطة الصحفي ستيفانو ناني، خلفية ما حدث في أكتوبر 2023. "بعد 75 عاماً من النكبة والهجرة و57 عاماً من الاحتلال و15 عاماً من الحصار على غزة، وبعد تسع سنوات من انقطاع أي اتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هذه العوامل، وأهمها غياب أفق سياسي وعدم وجود أمل، أدت إلى الانفجار."
وعبّر الصحفي المقدسي عن ضرورة أن تقوم الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بترجمة اعترافها إلى خطوات عملية تجسد الدولة الفلسطينية، ومنها معاقبة إسرائيل لاستمرار الاحتلال والعمل على بناء الدولة الفلسطينية.
كما دُعيت الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى القيام بذلك. "لقد كتبت كتابي باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته إلى الإيطالية والألمانية والفرنسية والإسبانية لدفع الدول المتردّدة إلى الاعتراف الفوري بفلسطين، لأن ذلك المدخل إلى السلام."
وتساءل كُتّاب أمام الجالية الإيطالية في الأردن عن سبب امتناع إيطاليا عن الاعتراف. "لقد قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها ستعترف بفلسطين فور إعادة الإسرائيليين المخطوفين وإنهاء إدارة حماس لغزة. لقد تحققت هذه الأمور، لكن إيطاليا لم تعترف بعد بفلسطين."
وأنهى كُتّاب محاضرته بتقديم العديد من الاقتراحات العملية للدعم الدولة الفلسطينية فورًا، ومنها مساعدة فلسطين عدم الاعتماد على الاحتلال في الشؤون الاقتصادية مثل الطاقة والزراعة والعمل، وتشجيع السياحة إلى فلسطين وشراء البضائع الفلسطينية، وفتح معابر أرضية جديدة، والعمل الجاد على المباشرة في بناء مطار وميناء.
هذا ومن المتوقع أن يقوم كتّاب بجولة لترويج النسخة الإيطالية من كتابه في مدينتي بولونيا وبرجمان وميلانو في شهر آذار القادم وروما ومدن إيطالية أخرى في شهر أيار القادم.
