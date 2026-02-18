رفع سن التقاعد يثير الجدل، وخبير يؤكد، التوازن المالي أولوية

MENAFN - Amman Net) أثار مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرّته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، موجة واسعة من الجدل بين المشتركين، لا سيما مع التغييرات الجوهرية التي طالت شروط التقاعد وسنّ الشيخوخة وعدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وفي قراءة للتعديلات، أكد خبير التأمينات الاجتماعية محمد عودة أن الهدف الأساسي منها يتمثل في ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني وتحقيق التوازن بين حقوق المشتركين وقدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يقوم على مبدأ التمويل الذاتي، إذ يموَّل من اشتراكات العاملين وأصحاب العمل، ما يعني أن أي اختلال في التوازن المالي قد ينعكس سلباً على الأجيال الحالية والقادمة. وأضاف أن النظام يعتمد على مبدأ تكافل الأجيال، حيث يمول العاملون اليوم رواتب المتقاعدين، على أن تتولى الأجيال اللاحقة تمويلهم عند تقاعدهم.

وأشار عودة إلى أن رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء ضمن تقاعد الشيخوخة الإلزامي يأتي في سياق إصلاحات مبكرة تهدف إلى تفادي إجراءات أشد قسوة مستقبلاً، لافتاً إلى أن نقطة التعادل المالي الأولى ظهرت في عام 2023، ما استدعى التحرك لضبط المسار.

وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، أقرّ عودة بأن رفع سنّ التقاعد سيضع ضغوطاً إضافية على سوق العمل، ما يتطلب سياسات اقتصادية مرافقة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل، حتى لا تتفاقم التحديات القائمة.

أما بشأن السماح لغير الأردنيين بسحب مستحقاتهم دفعة واحدة، فأوضح أن هذا الإجراء متاح في القانون الحالي بشروط ميسّرة لغير الأردنيين نظراً لطبيعة إقامتهم المؤقتة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على إلزام أصحاب العمل بشمول العاملين بالضمان، إذ تبقى المؤسسة ملزمة بصرف المنافع حتى في حال تقصير صاحب العمل، مع تحميله الغرامات المقررة.

وبيّن أن زيادة فترات الاشتراك ستنعكس إيجاباً على قيمة الرواتب التقاعدية مستقبلاً، إذ إن احتساب الراتب على مدد أطول يؤدي إلى تحسين المنافع للمؤمن عليهم، معترفاً في الوقت ذاته بأن التعديلات قد لا تحظى برضا جميع الفئات، خاصة من هم على أبواب التقاعد.

وأكد أن تشديد الغرامات الواردة في مشروع القانون يعزز حماية أموال المشتركين ويقوي منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن العامل الأهم يبقى الالتزام الوطني من أصحاب العمل والمشتركين بالإفصاح عن الأجور الحقيقية وضمان الشمول الكامل.

واختتم عودة بالتأكيد على أن مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان تمثل فرصة لإجراء حوار معمّق يوازن بين متطلبات الاستدامة المالية والظروف الاقتصادية الراهنة، مشدداً على أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشكل المظلة الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وأي خلل فيها ستكون له تداعيات واسعة على المجتمع والاقتصاد.