في أول أيام رمضان: هجمات للمستوطنين ومداهمات لقوات الاحتلال بالضفة

في أول أيام رمضان: هجمات للمستوطنين ومداهمات لقوات الاحتلال بالضفة
وهاجم مستوطنون قرية يبرود شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي وقاموا بسرقة أغنام وسط مواجهات عنيفة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب المواجهات وهجوم المستوطنين، الذي أسفر عن إصابتين.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، بينما اندلعت مواجهات بعد هجوم مليشيات المستوطنين على منطقة "القرنة" في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في أجواء السهل.
وامتدت اقتحامات الاحتلال إلى بلدة دير دبوان شرق رام الله، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة وداهمت منزلا، إلى جانب مداهمة منازل أخرى في بلدة إذنا غرب المدينة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب "محمد بسام العلامي" خلال اقتحام بلدة بيت أمر، شمال الخليل، إضافة إلى اعتقال الشاب أنور حمدي الديك بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية بالمدينة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ناصر عرايشي بعد مداهمة منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس، وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة قصرة.
