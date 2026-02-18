  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
في أول أيام رمضان: هجمات للمستوطنين ومداهمات لقوات الاحتلال بالضفة

2026-02-18 03:07:48
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / تواصلت هجمات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، وذلك في اليوم الأول من شهر رمضان، وتضمنت مداهمات واعتقالات.

وهاجم مستوطنون قرية يبرود شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي وقاموا بسرقة أغنام وسط مواجهات عنيفة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب المواجهات وهجوم المستوطنين، الذي أسفر عن إصابتين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، بينما اندلعت مواجهات بعد هجوم مليشيات المستوطنين على منطقة "القرنة" في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في أجواء السهل.

وامتدت اقتحامات الاحتلال إلى بلدة دير دبوان شرق رام الله، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة وداهمت منزلا، إلى جانب مداهمة منازل أخرى في بلدة إذنا غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب "محمد بسام العلامي" خلال اقتحام بلدة بيت أمر، شمال الخليل، إضافة إلى اعتقال الشاب أنور حمدي الديك بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ناصر عرايشي بعد مداهمة منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس، وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة قصرة.

