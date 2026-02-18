الاحتلال يهدم عمارة سكنية في مدينة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمارة سكنية مأهولة في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وهدمت بالجرافات عمارة سكنية تعود لعائلة سلهب.

وذكر المواطن محمد سلهب، أن قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم الموجودة في عمارة سكنية تتكون من مبنيين متلاصقين الأول ثلاثة طوابق ويحتوي 6 شقق سكنية، والثاني طابقين يتكون من 4 شقق، تعود له ولأشقائه وتأوي أكثر من 40 فردا، قبل أن تشرع بهدمها بالجرافات.

وأكد أن عملية الهدم تنفذ رغم امتلاكهم كافة المستندات والاوراق القانونية من بينها "طابو" تثبت ملكيتهم للمنطقة، واعتراضهم لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم.