تآكل شعبية ترامب في الشارع الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) ">وصل معدّل ((عدم الرضا)) عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أعلى مستوى له، في ولايته الثانية، في استطلاع رأي أجرته مجلة ((نيوزويك)) الأميركية.ولفتت المجلة الى أنّ نسبة تأييد ترامب قد انخفضت إلى 15%، حيث بلغت نسبة المؤيدين له 40.5%، بينما بلغت نسبة المعارضين له 55.5%. وبحسب المجلة، يُعد تتبع نسبة تأييد ترامب مهماً، بهدف رد فعل الجمهور على سياسات وقرارات الإدارة الأميركية.

وفي الحديث عن الانتخابات، يميل الحزب ((الذي لا يسيطر على البيت الأبيض))، تقليدياً، إلى تحقيق نتائج أفضل في انتخابات التجديد النصفي، بحسب نتائج الاستطلاع. وخسر الجمهوريون مجلس النواب، بينما فاز الديمقراطيون بـ 41 مقعداً، عام 2018. فيما يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كلا مجلسي الكونغرس، ومن شأن خسارة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن تؤثر على قدرة الحزب الجمهوري على تمرير التشريعات الرئيسية ودفع سياساته قدماً.

كما وجدت المجلة أن نسبة الأميركيين الذين يوافقون على أداء ترامب في منصبه قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في ولايته الثانية، حيث بلغت 40.5%. وقال التقرير إنّ ذلك يشير إلى أنّ دونالد ترامب يتمتع بشعبية أقل، مقارنة بالرئيس الأميركي السابق جو بايدن عند المرحلة نفسها من ولايته الأولى، حيث بلغ صافي الموافقة آنذاك -11.5،

كما أنه أقل شعبية من مستواه خلال ولايته الأولى التي سجل فيها -12 صافي الموافقة.وقد سبق أن أشار سيلفر إلى أن صافي نسبة تأييد ترامب بلغ 13.7- نقطة في 9 فبراير 2026. ويأتي ذلك في ظلّ صدور استطلاعات رأي سلبية إضافية بشأن ترامب، إذ يصنّف نحو نصف الأميركيين أداءه بـ((السيئ))، وهي النسبة الأعلى بين 20 رئيساً أميركياً شملهم استطلاع أجرته مؤسسة ((YouGov))، طُلب فيه من المشاركين تقييم الرؤساء السابقين على مقياس يتراوح بين ((ممتاز)) و((سيئ)).

وفي السياق، أظهر استطلاع أجرته وكالة ((أسوشيتد برس))، بالتعاون مع مركز ((نورك للأبحاث)) بين 5 و8 فبراير 2026، عبر لوحة ((أميريسبيك))، أنّ نسبة تأييد ترامب بلغت 36% مقابل 62% عدم تأييد، بصافي 26-%، وهو مستوى يطابق أدنى معدل سجّله في تشرين الثاني الماضي، لدى الجهة نفسها.

وتأتي هذه النتائج تزامناً مع سلسلة انتخابات اعتُبرت مقلقة للحزب الجمهوري، إذ خسرت الناشطة المحافظة لي وامبسجانس مقعدها في مجلس شيوخ ولاية تكساس عن الدائرة التاسعة لصالح الديمقراطي تايلور ريهمت، الجندي السابق والزعيم النقابي، بفارق تجاوز 14%، وفقاً لـ ((أسوشيتد برس)).