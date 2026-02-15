كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه الجزيرة من انقطاعات للتيار الكهربائي ونقص حاد في الوقود، في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الكوبي.
وأوضحت شركة "هابانوس إس. إيه" في بيان أنها قررت إرجاء الحدث البارز بهدف "الحفاظ على معايير الجودة العالية" التي تميّزه.
وتُعد "هابانوس إس. إيه" مشروعا مشتركا بين شركة "كوباتاباكو" الحكومية وشركة "ألتاديس" الدولية، وهي الجهة المحتكرة لتسويق السيغار الكوبي عالميا.
وتنظم الشركة مهرجان "هابانوس" السنوي، الذي يُعد مناسبة رئيسية لهواة السيغار وموزعيه حول العالم، حيث يتضمن جولات في مزارع التبغ، ومزادات، وعروضا لأحدث مستجدات صناعة السيجار.
ولم يُحدَّد في البيان موعد جديد لانعقاد الدورة السادسة والعشرين من المعرض.
RT
