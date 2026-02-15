كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن منظمو المعرض السنوي للسيغار في كوبا، أمس السبت، تأجيل الدورة التي كانت مقررة إقامتها في الأسبوع الأخير من فبراير.ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه الجزيرة من انقطاعات للتيار الكهربائي ونقص حاد في الوقود، في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الكوبي.



وأوضحت شركة "هابانوس إس. إيه" في بيان أنها قررت إرجاء الحدث البارز بهدف "الحفاظ على معايير الجودة العالية" التي تميّزه.



وتُعد "هابانوس إس. إيه" مشروعا مشتركا بين شركة "كوباتاباكو" الحكومية وشركة "ألتاديس" الدولية، وهي الجهة المحتكرة لتسويق السيغار الكوبي عالميا.



وتنظم الشركة مهرجان "هابانوس" السنوي، الذي يُعد مناسبة رئيسية لهواة السيغار وموزعيه حول العالم، حيث يتضمن جولات في مزارع التبغ، ومزادات، وعروضا لأحدث مستجدات صناعة السيجار.



ولم يُحدَّد في البيان موعد جديد لانعقاد الدورة السادسة والعشرين من المعرض.

