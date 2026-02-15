  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

2026-02-15 03:11:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد عمليات نسف المنازل في عدة أحياء سكنية.
وذكرت مصادر طبية أن 4 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا، شمال القطاع.
وأضافت أن 4 أشخاص استشهدوا في قصف الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المواقع المستهدفة، بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصفٌ مدفعي مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.
ويأتي ذلك ضمن خروقات جيش الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي.


MENAFN15022026000208011052ID1110743061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث