عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد عمليات نسف المنازل في عدة أحياء سكنية.
وذكرت مصادر طبية أن 4 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا، شمال القطاع.
وأضافت أن 4 أشخاص استشهدوا في قصف الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المواقع المستهدفة، بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصفٌ مدفعي مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.
ويأتي ذلك ضمن خروقات جيش الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي.
