رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

2026-02-15 03:11:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفض الجهاز المصرفي قرابة 99 ألف طلب تمويل جديد في 2025، بقيمة تجاوزت 1.699 مليار دينار، علماً أن إجمالي قيمة التسهيلات المطلوبة زاد بنحو 1.827 مليار دينار مقارنة بعام 2024، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ووفق بيانات البنك، فإن قيمة التسهيلات الجديدة التي تقدم العملاء للحصول عليها خلال 2025، وصلت إلى 13.795 مليار دينار، مقابل 11.967 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي إلى أن الجهاز المصرفي المحلي وافق على تمويل تسهيلات بقيمة 12.095 مليار دينار في العام الماضي، في الوقت الذي رفض فيه تمويل قروض وتسهيلات بقيمة 1.699 مليار دينار خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لعدد التسهيلات الجديدة الإجمالي، فوصل في العام الماضي إلى 413 ألف طلب لمختلف القطاعات، وافق الجهاز المصرفي على منح تسهيلات بعدد 314 ألف طلب، في حين رفض العدد الباقي من التمويلات.
ووصلت إجمالي التسهيلات منذ كانون الثاني إلى نهاية كانون الأول من 2025 إلى 36.060 مليار دينار، الغالبية العظمى منها ذهبت للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم، وبنسبة 88.6%، بواقع قرابة 32 مليار دينار.


