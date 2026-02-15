  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإحصاءات: أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض بنسبة 0.75% لعام 2025

الإحصاءات: أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض بنسبة 0.75% لعام 2025

2026-02-15 03:11:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضا في أسعار المنتجين الصناعيين لعام 2025 بنسبة (0.75%) (أقل من نقطة مئوية واحده) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وأما على المستوى الشهري فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (1.33%) لشهر كانون أول مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة (0.81%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. علماً أن سنة الأساس (2018=100).
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لعام 2025 ما مقداره 106.32 مقابل 107.12 لنفس الفترة من عام 2024. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 104.85 مقابل 106.26 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 104.85 مقابل 105.71 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2025 بنفس الفترة من عام 2024، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.03%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية"بنسبة 2.38% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.56% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.77%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 4.42% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36% وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.27% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار "الصناعات التحويلية بنسبة (0.71%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (3.74%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.


MENAFN15022026000208011052ID1110743058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث