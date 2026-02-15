  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
توضيح هام من أمانة عمان حول تعبئة وظائف شاغرة لديها

توضيح هام من أمانة عمان حول تعبئة وظائف شاغرة لديها

2026-02-15 03:11:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى، في متابعة للإعلان السابق الصادر بتاريخ 19/10/2025 حول تعبئة الوظائف الشاغرة، عن نتائج فرز وتدقيق الطلبات المقدمة للوظائف، وتوضيح مدى انطباق شروط شغل الوظائف على المتقدمين.
وأوضحت الأمانة أنه تم تصنيف المتقدمين إلى فئتين:
المتقدمون الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان: وسيتم إبلاغهم لاحقًا لإجراء الامتحان التنافسي.
المتقدمون الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان: تُتيح الأمانة لهؤلاء الاطلاع على أسباب عدم انطباق الشروط عليهم، وإمكانية الاعتراض على القرار خلال الفترة من الأحد 15/02/2026 ولغاية الثلاثاء 17/02/2026، مع التأكيد على أنه لن يتم النظر بأي اعتراض بعد انتهاء هذه الفترة المحددة.
للاطلاع على التفاصيل والاستفسار، يمكن زيارة الرابط التالي:


MENAFN15022026000208011052ID1110743057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث