توضيح هام من أمانة عمان حول تعبئة وظائف شاغرة لديها

توضيح هام من أمانة عمان حول تعبئة وظائف شاغرة لديها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى، في متابعة للإعلان السابق الصادر بتاريخ 19/10/2025 حول تعبئة الوظائف الشاغرة، عن نتائج فرز وتدقيق الطلبات المقدمة للوظائف، وتوضيح مدى انطباق شروط شغل الوظائف على المتقدمين.
وأوضحت الأمانة أنه تم تصنيف المتقدمين إلى فئتين:
المتقدمون الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان: وسيتم إبلاغهم لاحقًا لإجراء الامتحان التنافسي.
المتقدمون الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان: تُتيح الأمانة لهؤلاء الاطلاع على أسباب عدم انطباق الشروط عليهم، وإمكانية الاعتراض على القرار خلال الفترة من الأحد 15/02/2026 ولغاية الثلاثاء 17/02/2026، مع التأكيد على أنه لن يتم النظر بأي اعتراض بعد انتهاء هذه الفترة المحددة.
للاطلاع على التفاصيل والاستفسار، يمكن زيارة الرابط التالي:
