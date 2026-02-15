403
محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن سبب غريب لغيابه عن الدراما للعام الثالث على التوالي منذ قدم آخر أعماله "جعفر العمدة في رمضان 2023.
ورد رمضان على سؤال أحد متابعيه بشأن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني، قال فيه: "ليه بطّلت تعمل مسلسل في رمضان؟".
وجاء رد رمضان على السؤال ممزوجًا بالسخرية والغرور بحسب ما وصفه بعض متابعيه، حيث رد قائلًا: "عشان أنا رمضان"، الامر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بأنه وصل الى مرحلة من الغرور.
