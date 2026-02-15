  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله

2026-02-15 03:11:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن سبب غريب لغيابه عن الدراما للعام الثالث على التوالي منذ قدم آخر أعماله "جعفر العمدة في رمضان 2023.
ورد رمضان على سؤال أحد متابعيه بشأن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني، قال فيه: "ليه بطّلت تعمل مسلسل في رمضان؟".
وجاء رد رمضان على السؤال ممزوجًا بالسخرية والغرور بحسب ما وصفه بعض متابعيه، حيث رد قائلًا: "عشان أنا رمضان"، الامر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بأنه وصل الى مرحلة من الغرور.

