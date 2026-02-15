  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إدارة السير تبدأ تنفيذ خطة مرورية خاصة برمضان

إدارة السير تبدأ تنفيذ خطة مرورية خاصة برمضان

2026-02-15 03:11:34
(MENAFN- Amman Net) باشرت إدارة السير في مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك. وأكدت إدارة السير أن الخطة المرورية تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين في الأسواق التجارية، من خلال زيادة أعداد رقباء السير، مع التركيز على المناطق الرئيسية. وبينت أن الخطة تتضمن جانبا توعويا موجها للسائقين، لحثهم على الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب التهافت على الأسواق التجارية في أوقات ما قبل أذان المغرب.

MENAFN15022026000209011053ID1110743054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث