د. محمد الطراونة: موجات الغبار تشكل خطرا على الجهاز التنفسي

MENAFN - Amman Net) حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة من المخاطر الصحية المرافقة لموجات الغبار التي شهدتها المملكة أخيرا، مؤكدا أنها لا تقتصر على مرضى الجهاز التنفسي فحسب، بل قد تمتد آثارها إلى الأشخاص الأصحاء نتيجة التعرض المكثف والمطول لذرات الغبار.

وقال الطراونة في حديثه لإذاعة راديو البلد، إن الغبار الكثيف يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأنف والفم والجهاز التنفسي، وقد يتسبب بأعراض تشمل السعال، والعطاس، وسيلان الأنف، إضافة إلى تهيج العينين والجلد. وأوضح أن الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن ومرضى الربو والحساسية الصدرية هم الأكثر عرضة للمضاعفات خلال هذه الظروف الجوية.

وأشار إلى أن التعرض المستمر للغبار قد يفاقم الأمراض المزمنة مثل الربو، إذ تعد ذرات الغبار من المحفزات المباشرة لنوبات التحسس وضيق التنفس، متوقعا ارتفاع عدد مراجعات العيادات والمستشفيات في أعقاب هذه الموجات. وأضاف أن تراكم الغبار على الأغشية المخاطية قد يضعف المناعة الموضعية في الجهاز التنفسي، ما يزيد احتمالية الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

وشدد الطراونة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب الخروج أثناء ذروة الموجات الغبارية، وارتداء الكمامة الواقية والنظارات عند الاضطرار لذلك، وإغلاق نوافذ المنازل والمركبات بإحكام. كما دعا إلى غسل الوجه والأنف واليدين وتبديل الملابس فور العودة إلى المنزل، وأخذ حمام دافئ للتخلص من ذرات الغبار العالقة التي قد تسبب أعراضا ليلية مزعجة.

وأكد أهمية التزام مرضى الربو بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، واصطحاب البخاخ الإسعافي عند الخروج، محذرا من تجاهل الأعراض الخطيرة مثل ضيق التنفس الشديد، وألم الصدر المستمر، وتغير لون الشفاه إلى الأزرق، أو تراجع مستوى الوعي، وهي مؤشرات تستدعي مراجعة أقسام الطوارئ بشكل فوري.

كما أوصى بالإكثار من شرب السوائل للمساعدة في ترطيب الأغشية المخاطية وتعزيز مقاومة الجسم، لافتا إلى أن الوقاية تظل الخيار الأهم في مثل هذه الأجواء، خاصة مع استمرار موجات الغبار وتأثيرها المباشر على الصحة العامة.