محمد صلاح.. رجل أعمال في ثوب لاعب كرة قدم

محمد صلاح.. رجل أعمال في ثوب لاعب كرة قدم
خبرني - يعد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر واحداً من أنجح الرياضيين العرب استثمارياً، حيث لم يكتفِ بعقوده الكروية الضخمة، بل أسس إمبراطورية مالية قائمة على العقار، والتكنولوجيا، والرعاية التجارية، لترتفع ثروته إلى أكثر من 100 مليون دولار، ما يجعله أغنى لاعب عربي في التاريخ الحديث.
وتُقدَّر ثروة "الفرعون المصري" الصافية حالياً بما بين 90 و125 مليون دولار أمريكي، وفق عدة مصادر مالية رياضية، مع قابلية الارتفاع سنوياً بفعل الرواتب الضخمة وعقود الرعاية والاستثمارات.
ولم تعد شهرة محمد صلاح مقتصرة على الملاعب فقط، بل تحولت مسيرته خلال السنوات الأخيرة إلى قصة نجاح اقتصادي رياضي فريدة، جعلت منه واحداً من أغنى الرياضيين العرب وأكثرهم تأثيراً استثمارياً على المستويين الإقليمي والعالمي.
ثروة تتجاوز 100 مليون دولار
تُقدَّر ثروة محمد صلاح الصافية حالياً بما بين 90 و125 مليون دولار أمريكي، مع استمرار نموها سنوياً بفضل:
. الرواتب الضخمة
. عقود الرعاية والإعلانات
. استثمارات عقارية وتجارية متنوعة
. شركات استثمارية خاصة
ويُصنَّف صلاح ضمن أعلى 10 لاعبين دخلًا في العالم خارج الدوريات الخمسة الكبرى من حيث العائد الإعلاني.
الراتب السنوي: دخل ثابت بأرقام قياسية
يتقاضى محمد صلاح مع ناديه ليفربول 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ويُعد هذا الراتب من الأعلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.
الإعلانات والرعاية: محرك الثروة الرئيسي
تشكل عقود الرعاية والإعلانات العمود الفقري لثروة محمد صلاح، حيث يحقق:
ما بين 35 و45 مليون دولار سنويًا من الإعلانات فقط
أبرز العلامات التجارية المتعاقدة معه:
. Adidas
. Pepsi
. Vodafone
. Uber
. Oppo
. DHL
بمتوسط عائد أسبوعي يقارب مليون دولار، ما يجعله الرياضي العربي الأعلى دخلًا من الإعلانات.
إمبراطورية استثمارية في أوروبا
شركة Salah UK Commercial، أسسها محمد صلاح في بريطانيا سنة 2014 لإدارة:
. الحقوق التجارية
. الصور والرعاية
. الاستثمارات العقارية والتجارية
قيمة أصول الشركة:
44.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 56 مليون دولار)
محفظة عقارية دولية
يمتلك محمد صلاح استثمارات عقارية ضخمة تشمل:
. شقق فاخرة في ليفربول ولندن
. فيلا فاخرة في القاهرة الجديدة
. حصصاً في شركات تطوير عقاري بريطانية
القيمة التقديرية: 12 – 18 مليون دولار
استثمارات في التكنولوجيا والإعلام
دخل صلاح مجال الاستثمار في:
. شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)
. الإعلام الرقمي
. المشاريع الرياضية الناشئة
. التطبيقات الذكية المرتبطة بالجمهور الرياضي
القيمة التقديرية: 15 – 25 مليون دولار
