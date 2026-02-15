محمد صلاح.. رجل أعمال في ثوب لاعب كرة قدم

خبرني - يعد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر واحداً من أنجح الرياضيين العرب استثمارياً، حيث لم يكتفِ بعقوده الكروية الضخمة، بل أسس إمبراطورية مالية قائمة على العقار، والتكنولوجيا، والرعاية التجارية، لترتفع ثروته إلى أكثر من 100 مليون دولار، ما يجعله أغنى لاعب عربي في التاريخ الحديث.

وتُقدَّر ثروة "الفرعون المصري" الصافية حالياً بما بين 90 و125 مليون دولار أمريكي، وفق عدة مصادر مالية رياضية، مع قابلية الارتفاع سنوياً بفعل الرواتب الضخمة وعقود الرعاية والاستثمارات.

ولم تعد شهرة محمد صلاح مقتصرة على الملاعب فقط، بل تحولت مسيرته خلال السنوات الأخيرة إلى قصة نجاح اقتصادي رياضي فريدة، جعلت منه واحداً من أغنى الرياضيين العرب وأكثرهم تأثيراً استثمارياً على المستويين الإقليمي والعالمي.

ثروة تتجاوز 100 مليون دولار

تُقدَّر ثروة محمد صلاح الصافية حالياً بما بين 90 و125 مليون دولار أمريكي، مع استمرار نموها سنوياً بفضل:

. الرواتب الضخمة

. عقود الرعاية والإعلانات

. استثمارات عقارية وتجارية متنوعة

. شركات استثمارية خاصة

ويُصنَّف صلاح ضمن أعلى 10 لاعبين دخلًا في العالم خارج الدوريات الخمسة الكبرى من حيث العائد الإعلاني.

الراتب السنوي: دخل ثابت بأرقام قياسية

يتقاضى محمد صلاح مع ناديه ليفربول 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ويُعد هذا الراتب من الأعلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

الإعلانات والرعاية: محرك الثروة الرئيسي

تشكل عقود الرعاية والإعلانات العمود الفقري لثروة محمد صلاح، حيث يحقق:

ما بين 35 و45 مليون دولار سنويًا من الإعلانات فقط

أبرز العلامات التجارية المتعاقدة معه:

. Adidas

. Pepsi

. Vodafone

. Uber

. Oppo

. DHL

بمتوسط عائد أسبوعي يقارب مليون دولار، ما يجعله الرياضي العربي الأعلى دخلًا من الإعلانات.

إمبراطورية استثمارية في أوروبا

شركة Salah UK Commercial، أسسها محمد صلاح في بريطانيا سنة 2014 لإدارة:

. الحقوق التجارية

. الصور والرعاية

. الاستثمارات العقارية والتجارية

قيمة أصول الشركة:

44.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 56 مليون دولار)

محفظة عقارية دولية

يمتلك محمد صلاح استثمارات عقارية ضخمة تشمل:

. شقق فاخرة في ليفربول ولندن

. فيلا فاخرة في القاهرة الجديدة

. حصصاً في شركات تطوير عقاري بريطانية

القيمة التقديرية: 12 – 18 مليون دولار

استثمارات في التكنولوجيا والإعلام

دخل صلاح مجال الاستثمار في:

. شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)

. الإعلام الرقمي

. المشاريع الرياضية الناشئة

. التطبيقات الذكية المرتبطة بالجمهور الرياضي

القيمة التقديرية: 15 – 25 مليون دولار