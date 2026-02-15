علوم النوم تصل إلى كامب نو.. فليك يستثمر في راحة لاعبيه

خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الألماني هانسي فليك اتخذ خطوة جديدة ضمن مشروعه لتطوير الجوانب البدنية والذهنية داخل برشلونة، بعدما قرر التعاقد مع أخصائية في علوم النوم، آنا ويست، لتكون ضمن الطاقم الداعم للفريق الأول.

أوضحت صحيفة سبورت أنه ستتولى ويست مهمة إعداد برامج مخصصة لتنظيم فترات الراحة وجدولة النوم للاعبين، في إطار توجه حديث يعتمد على العلوم الدقيقة لتحسين الأداء الرياضي.

وأضافت: "يأتي هذا القرار في ظل قناعة الجهاز الفني لنادي برشلونة بأن جودة النوم لا تقل أهمية عن التدريبات البدنية أو الخطط التكتيكية، خصوصاً مع ضغط المباريات وكثافة المشاركات المحلية والقارية".

وتابعت: "يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً للفلسفة التي يتبناها هانسي فليك، والقائمة على الاهتمام بأدق التفاصيل المؤثرة في الجاهزية البدنية والذهنية. فتنظيم النوم يسهم في تسريع الاستشفاء العضلي، وتقليل مخاطر الإصابات، ورفع معدلات التركيز خلال المباريات، وهي عناصر حاسمة في المنافسة على أعلى المستويات".

وزادت: "تعكس إضافة مختصة في علوم النوم إلى الجهاز الفني توجّهاً متنامياً لدى الأندية الكبرى نحو توظيف الخبرات العلمية المتخصصة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات اللاعبين، والحفاظ على استمرارية الأداء طوال الموسم".