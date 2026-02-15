علوم النوم تصل إلى كامب نو.. فليك يستثمر في راحة لاعبيه

علوم النوم تصل إلى كامب نو.. فليك يستثمر في راحة لاعبيه
خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الألماني هانسي فليك اتخذ خطوة جديدة ضمن مشروعه لتطوير الجوانب البدنية والذهنية داخل برشلونة، بعدما قرر التعاقد مع أخصائية في علوم النوم، آنا ويست، لتكون ضمن الطاقم الداعم للفريق الأول.
أوضحت صحيفة سبورت أنه ستتولى ويست مهمة إعداد برامج مخصصة لتنظيم فترات الراحة وجدولة النوم للاعبين، في إطار توجه حديث يعتمد على العلوم الدقيقة لتحسين الأداء الرياضي.
وأضافت: "يأتي هذا القرار في ظل قناعة الجهاز الفني لنادي برشلونة بأن جودة النوم لا تقل أهمية عن التدريبات البدنية أو الخطط التكتيكية، خصوصاً مع ضغط المباريات وكثافة المشاركات المحلية والقارية".
وتابعت: "يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً للفلسفة التي يتبناها هانسي فليك، والقائمة على الاهتمام بأدق التفاصيل المؤثرة في الجاهزية البدنية والذهنية. فتنظيم النوم يسهم في تسريع الاستشفاء العضلي، وتقليل مخاطر الإصابات، ورفع معدلات التركيز خلال المباريات، وهي عناصر حاسمة في المنافسة على أعلى المستويات".
وزادت: "تعكس إضافة مختصة في علوم النوم إلى الجهاز الفني توجّهاً متنامياً لدى الأندية الكبرى نحو توظيف الخبرات العلمية المتخصصة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات اللاعبين، والحفاظ على استمرارية الأداء طوال الموسم".
