من 1 إلى 70 مليون يورو.. قفزة في القيمة التسويقية لمرموش

خبرني - شهدت القيمة السوقية لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي المصري عمر مرموش، قفزة غير مسبوقة، مما يجعله أحد أبرز الأسماء الجاذبة للاستثمار في الملاعب الأوروبية.

قالت منصة Football Benchmark لتقييم اللاعبين: "سجلت القيمة السوقية للدولي المصري عمر مرموش مستويات تاريخية بنهاية عام 2025، وتعكس الأرقام تطوراً مذهلاً في مسيرته الاحترافية، محولاً نفسه من موهبة شابة إلى واحد من أغلى المهاجمين في "القارة العجوز".

وبدأت رحلة مرموش مع الأرقام بتواضع في ديسمبر (كانون الاول) 2020، ولم تتجاوز قيمته 0.9 مليون يورو. ومع حلول ديسمبر (كانون الأول) 2023، بدأت ملامح الانفجار الكروي بالظهور بوصوله إلى 9.1 مليون يورو.

وكانت القفزة الكبرى في موسم 2024-2025، وشهد عام 2024 التحول الأبرز، وتضاعفت قيمته من 26.2 مليون يورو في سبتمبر (أيلول) إلى 50.3 مليون يورو في ديسمبر (كانون الأول).

وفي سبتمبر (كانون الأول) 2025، لامس مرموش سقف الـ70 مليون يورو (تحديداً 69.6 مليون)، قبل أن يستقر نسبياً في ديسمبر (كانون الأول) 2025 عند 67.2 مليون يورو.

ويعود ارتفاع القيمة السوقية للدولي المصري إلى زيادة معدلات التسجيل وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة بنفس الكفاءة، ودوره القيادي والحاسم مع المنتخب المصري في الاستحقاقات الأفريقية.