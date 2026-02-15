من 1 إلى 70 مليون يورو.. قفزة في القيمة التسويقية لمرموش

من 1 إلى 70 مليون يورو.. قفزة في القيمة التسويقية لمرموش
خبرني - شهدت القيمة السوقية لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي المصري عمر مرموش، قفزة غير مسبوقة، مما يجعله أحد أبرز الأسماء الجاذبة للاستثمار في الملاعب الأوروبية.
قالت منصة Football Benchmark لتقييم اللاعبين: "سجلت القيمة السوقية للدولي المصري عمر مرموش مستويات تاريخية بنهاية عام 2025، وتعكس الأرقام تطوراً مذهلاً في مسيرته الاحترافية، محولاً نفسه من موهبة شابة إلى واحد من أغلى المهاجمين في "القارة العجوز".
وبدأت رحلة مرموش مع الأرقام بتواضع في ديسمبر (كانون الاول) 2020، ولم تتجاوز قيمته 0.9 مليون يورو. ومع حلول ديسمبر (كانون الأول) 2023، بدأت ملامح الانفجار الكروي بالظهور بوصوله إلى 9.1 مليون يورو.
وكانت القفزة الكبرى في موسم 2024-2025، وشهد عام 2024 التحول الأبرز، وتضاعفت قيمته من 26.2 مليون يورو في سبتمبر (أيلول) إلى 50.3 مليون يورو في ديسمبر (كانون الأول).
وفي سبتمبر (كانون الأول) 2025، لامس مرموش سقف الـ70 مليون يورو (تحديداً 69.6 مليون)، قبل أن يستقر نسبياً في ديسمبر (كانون الأول) 2025 عند 67.2 مليون يورو.
ويعود ارتفاع القيمة السوقية للدولي المصري إلى زيادة معدلات التسجيل وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة بنفس الكفاءة، ودوره القيادي والحاسم مع المنتخب المصري في الاستحقاقات الأفريقية.
