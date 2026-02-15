حمزة عبدالكريم يواجه المجهول مع برشلونة
خبرني - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن الموهبة المصرية الصاعدة، حمزة عبدالكريم، يواجه المجهول مع ناديه الجديد برشلونة، رغم النجاح اللافت الذي حققه في أولى حصصه التدريبية مع الفريق الكاتالوني.
قالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "في كاتالونيا يطرح الجميع سؤالاً، متى سيخوض حمزة عبدالكريم أول مُباراة له مع برشلونة أتلتيك؟".
وأضافت: "اللاعب ينتظر الحصول على تصريح العمل الذي يسمح له باللعب، ومن مكاتب المدينة الرياضية يؤكدون أنه لا يوجد موعد محدد لوصول الموافقة النهائية، مؤكدين أن الأمر ليس مسألة أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهرين، لأنه غير قابل للتوقع".
واختتمت: "لا يوجد خيار أمام اللاعب سوى الانتظار إلى أن تُحسم كل إجراءات التوثيق الرسمية، ولا يمكن وضع مهلة زمنية واضحة".
