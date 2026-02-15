حمزة عبدالكريم يواجه المجهول مع برشلونة

خبرني - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن الموهبة المصرية الصاعدة، حمزة عبدالكريم، يواجه المجهول مع ناديه الجديد برشلونة، رغم النجاح اللافت الذي حققه في أولى حصصه التدريبية مع الفريق الكاتالوني.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "في كاتالونيا يطرح الجميع سؤالاً، متى سيخوض حمزة عبدالكريم أول مُباراة له مع برشلونة أتلتيك؟".

وأضافت: "اللاعب ينتظر الحصول على تصريح العمل الذي يسمح له باللعب، ومن مكاتب المدينة الرياضية يؤكدون أنه لا يوجد موعد محدد لوصول الموافقة النهائية، مؤكدين أن الأمر ليس مسألة أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهرين، لأنه غير قابل للتوقع".

واختتمت: "لا يوجد خيار أمام اللاعب سوى الانتظار إلى أن تُحسم كل إجراءات التوثيق الرسمية، ولا يمكن وضع مهلة زمنية واضحة".