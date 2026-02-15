لابورتا يرفع دخل برشلونة من 581 إلى 985 مليون يورو

لابورتا يرفع دخل برشلونة من 581 إلى 985 مليون يورو
خبرني - كشفت أحدث البيانات المالية والرياضية الخاصة بنادي برشلونة عن طفرة ملحوظة في الإيرادات التشغيلية للنادي، مدفوعة بتصاعد القيمة السوقية لمواهبه الشابة، رغم استمرار التحديات الطفيفة في صافي الأرباح السنوية.
قال حساب Barca Xtra عبر إكس: "منذ عودة خوان لابورتا ارتفع دخل برشلونة من 581 مليون يورو إلى 985 مليون يورو، باستثناء هذا الموسم مع إيرادات ملعب كامب نو الجديدة التي لم تُعلن بعد".
وأضاف: "مع ذلك لا يزال المعارضون يصرّون على أن النادي بحاجة إلى إنقاذ".
وحقق النادي قفزة نوعية في إجمالي الإيرادات التشغيلية لموسم 2024-2025، ووصلت إلى 985 مليون يورو، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق.
وتوزعت هذه الإيرادات كالتالي وفقاً للتقرير المالية:
الإيرادات التجارية وغيرها: 584 مليون يورو (المصدر الأكبر للدخل).
حقوق البث (بما في ذلك المسابقات الدولية): 250 مليون يورو.
إيرادات يوم المباراة: 150 مليون يورو.
وأظهر التقرير نجاح الإدارة في خفض نسبة تكاليف الموظفين إلى الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 52%، وهي نسبة صحية مقارنة بـ88% في موسم 2020-2021، ورغم هذا التحسن سجل النادي خسارة صافية بعد الضرائب بلغت 17 مليون يورو.
وعلى صعيد القيمة السوقية، يحتل برشلونة المركز الرابع عالمياً من حيث "قيمة المؤسسة" بتقدير يصل إلى 4,459 مليون يورو.
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية لسكواد النادي إلى 1,220 مليون يورو، وتبرز أسماء شابة كأغلى الأصول الرياضية في الفريق:
لامين يامال: 290 مليون يورو.
بيدري: 139 مليون يورو.
باو كوبارسي: 115 مليون يورو.
كما سجل النادي توازناً إيجابياً في سوق الانتقالات لموسم 2024-2025 بصافي ربح بلغ 8 ملايين يورو.
وعلى المستوى الرقمي، يواصل "البلاوغرانا" هيمنته كأحد أكثر الأندية متابعة في العالم بـ412 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، إنستغرام، إكس، يوتيوب، تيك توك، وويبو).
