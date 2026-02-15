لابورتا يرفع دخل برشلونة من 581 إلى 985 مليون يورو

خبرني - كشفت أحدث البيانات المالية والرياضية الخاصة بنادي برشلونة عن طفرة ملحوظة في الإيرادات التشغيلية للنادي، مدفوعة بتصاعد القيمة السوقية لمواهبه الشابة، رغم استمرار التحديات الطفيفة في صافي الأرباح السنوية.

قال حساب Barca Xtra عبر إكس: "منذ عودة خوان لابورتا ارتفع دخل برشلونة من 581 مليون يورو إلى 985 مليون يورو، باستثناء هذا الموسم مع إيرادات ملعب كامب نو الجديدة التي لم تُعلن بعد".

وأضاف: "مع ذلك لا يزال المعارضون يصرّون على أن النادي بحاجة إلى إنقاذ".

وحقق النادي قفزة نوعية في إجمالي الإيرادات التشغيلية لموسم 2024-2025، ووصلت إلى 985 مليون يورو، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق.

وتوزعت هذه الإيرادات كالتالي وفقاً للتقرير المالية:

الإيرادات التجارية وغيرها: 584 مليون يورو (المصدر الأكبر للدخل).

حقوق البث (بما في ذلك المسابقات الدولية): 250 مليون يورو.

إيرادات يوم المباراة: 150 مليون يورو.

وأظهر التقرير نجاح الإدارة في خفض نسبة تكاليف الموظفين إلى الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 52%، وهي نسبة صحية مقارنة بـ88% في موسم 2020-2021، ورغم هذا التحسن سجل النادي خسارة صافية بعد الضرائب بلغت 17 مليون يورو.

وعلى صعيد القيمة السوقية، يحتل برشلونة المركز الرابع عالمياً من حيث "قيمة المؤسسة" بتقدير يصل إلى 4,459 مليون يورو.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية لسكواد النادي إلى 1,220 مليون يورو، وتبرز أسماء شابة كأغلى الأصول الرياضية في الفريق:

لامين يامال: 290 مليون يورو.

بيدري: 139 مليون يورو.

باو كوبارسي: 115 مليون يورو.

كما سجل النادي توازناً إيجابياً في سوق الانتقالات لموسم 2024-2025 بصافي ربح بلغ 8 ملايين يورو.

وعلى المستوى الرقمي، يواصل "البلاوغرانا" هيمنته كأحد أكثر الأندية متابعة في العالم بـ412 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، إنستغرام، إكس، يوتيوب، تيك توك، وويبو).