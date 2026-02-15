لقاء ودي متجدد يجمع منتخب الشباب ونظيره السنغافوري غدا
عمان 15 شباط (بترا)- يتجدد اللقاء الودي بين المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم ونظيره السنغافوري، عند الثانية والنصف من ظهر يوم غد الاثنين.
وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في سنغافورة، تحضيرا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وتغلب المنتخب على نظيره السنغافوري 2-0، في المباراة الودية الأولى التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي.
15/02/2026 10:48:24
