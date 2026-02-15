لقاء ودي متجدد يجمع منتخب الشباب ونظيره السنغافوري غدا

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 15 شباط (بترا)- يتجدد اللقاء الودي بين المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم ونظيره السنغافوري، عند الثانية والنصف من ظهر يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في سنغافورة، تحضيرا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وتغلب المنتخب على نظيره السنغافوري 2-0، في المباراة الودية الأولى التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي.

