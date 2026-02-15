انطلاق المعرض الأردني الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- احتفل امس برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بإطلاق النسخة الجديدة من المعرض الأردني الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا، الذي نظمته مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ووزارة التربية والتعليم.

ويتضمن المعرض مسابقة الروبوتات الرياضية التي تعقد للمرة الأولى في الاردن وتعد منصة رائدة تهدف لاستقطاب المبدعين من طلبة المدارس والشباب الجامعيين الشغوفين بتكنولوجيا الروبوتات، من خلال دمجهم في بيئة تنافسية تحفزهم على الابتكار.

ويشكل المعرض الذي شارك فيه 34 فريقا من المدارس والجامعات منصة وطنية علمية متخصصة تعكس مسيرة من العمل المتواصل في تنظيم المعارض العلمية في الأردن استفاد من برامجه منذ انطلاقته أكثر من 6000 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، وحقق طلبته ما يزيد على 50 جائزة كبرى في معارض علمية دولية مرموقة، من أبرزها المعرض الدولي للعلوم والهندسة، إلى جانب مشاركات دولية أخرى أسهمت في رفع اسم الأردن في المحافل العلمية العالمية.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة حوالي 350 مشروعا علميا من مختلف أنحاء المملكة، بمشاركة ما يقارب 600 طالب وطالبة، حيث مرت المشاريع بأربع مراحل رئيسة بدأت في أيلول الماضي، ضمن عملية تنافسية دقيقة شملت التسجيل الأولي للأفكار والمشاريع، ثم تسليم المواد التفصيلية، تلتها مرحلة التحكيم الإلكتروني عبر لجان متخصصة، وصولا إلى التأهل للمعرض النهائي، اذ تم تأهيل 65 مشروعا علميا بمشاركة ما يقارب 100 طالب وطالبة للمعرض النهائي.

--(بترا)

ع س / ع ط

15/02/2026 10:50:18