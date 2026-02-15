انطلاق المعرض الأردني الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا

انطلاق المعرض الأردني الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا
عمان 15 شباط (بترا)- احتفل امس برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بإطلاق النسخة الجديدة من المعرض الأردني الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا، الذي نظمته مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ووزارة التربية والتعليم.
ويتضمن المعرض مسابقة الروبوتات الرياضية التي تعقد للمرة الأولى في الاردن وتعد منصة رائدة تهدف لاستقطاب المبدعين من طلبة المدارس والشباب الجامعيين الشغوفين بتكنولوجيا الروبوتات، من خلال دمجهم في بيئة تنافسية تحفزهم على الابتكار.
ويشكل المعرض الذي شارك فيه 34 فريقا من المدارس والجامعات منصة وطنية علمية متخصصة تعكس مسيرة من العمل المتواصل في تنظيم المعارض العلمية في الأردن استفاد من برامجه منذ انطلاقته أكثر من 6000 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، وحقق طلبته ما يزيد على 50 جائزة كبرى في معارض علمية دولية مرموقة، من أبرزها المعرض الدولي للعلوم والهندسة، إلى جانب مشاركات دولية أخرى أسهمت في رفع اسم الأردن في المحافل العلمية العالمية.
وشهدت دورة هذا العام مشاركة حوالي 350 مشروعا علميا من مختلف أنحاء المملكة، بمشاركة ما يقارب 600 طالب وطالبة، حيث مرت المشاريع بأربع مراحل رئيسة بدأت في أيلول الماضي، ضمن عملية تنافسية دقيقة شملت التسجيل الأولي للأفكار والمشاريع، ثم تسليم المواد التفصيلية، تلتها مرحلة التحكيم الإلكتروني عبر لجان متخصصة، وصولا إلى التأهل للمعرض النهائي، اذ تم تأهيل 65 مشروعا علميا بمشاركة ما يقارب 100 طالب وطالبة للمعرض النهائي.
--(بترا)
ع س / ع ط
15/02/2026 10:50:18
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment