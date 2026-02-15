فريق الرمثا يعتلي صدارة دوري المحترفين في ختام الجولة 15
عمان 15 شباط (بترا)- اعتلى فريق الرمثا، صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري.
وشهدت منافسات الجولة 15 التي اختتمت مساء أمس، تأجيل مباراة فريقي الحسين والفيصلي، بسبب مشاركة الحسين في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
وأسفرت نتائج الجولة عن تعادل الأهلي مع السلط بنتيجة 1-1، حيث سجل حمزة النعيم د.63 للأهلي، قبل أن يدرك أسعد العزام د.78، التعادل للسلط.
وحقق الرمثا فوزًا على السرحان بنتيجة 3-1، سجل للرمثا عبدالله المنيص د.28، وكوابينا داركو د.49، وحمزة الدردور د.57، فيما سجل عمر قنديل د.29، هدف السرحان الوحيد.
وتغلب الوحدات على الجزيرة بهدفين دون رد، حملا إمضاء أنس العوضات د.18، وبنجامين أوكور د.56.
واختتمت الجولة بتعادل شباب الأردن مع البقعة بنتيجة 1-1، حيث سجل حمزة الصيفي د.25 هدف البقعة، قبل أن يعادل أحمد عبد الله النتيجة لشباب الأردن عند الدقيقة 81.
و اعتلى الرمثا صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بنهاية الأسبوع الخامس عشر، يليه الحسين بـ31 نقطة، الفيصلي والوحدات 30، السلط 19، البقعة 18، الجزيرة 15، شباب الأردن 13، الأهلي 10، و السرحان أخيرا بـ4 نقاط.
15/02/2026 10:49:16
