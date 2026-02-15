فريق الرمثا يعتلي صدارة دوري المحترفين في ختام الجولة 15

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 15 شباط (بترا)- اعتلى فريق الرمثا، صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري.

وشهدت منافسات الجولة 15 التي اختتمت مساء أمس، تأجيل مباراة فريقي الحسين والفيصلي، بسبب مشاركة الحسين في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وأسفرت نتائج الجولة عن تعادل الأهلي مع السلط بنتيجة 1-1، حيث سجل حمزة النعيم د.63 للأهلي، قبل أن يدرك أسعد العزام د.78، التعادل للسلط.

وحقق الرمثا فوزًا على السرحان بنتيجة 3-1، سجل للرمثا عبدالله المنيص د.28، وكوابينا داركو د.49، وحمزة الدردور د.57، فيما سجل عمر قنديل د.29، هدف السرحان الوحيد.

وتغلب الوحدات على الجزيرة بهدفين دون رد، حملا إمضاء أنس العوضات د.18، وبنجامين أوكور د.56.

واختتمت الجولة بتعادل شباب الأردن مع البقعة بنتيجة 1-1، حيث سجل حمزة الصيفي د.25 هدف البقعة، قبل أن يعادل أحمد عبد الله النتيجة لشباب الأردن عند الدقيقة 81.

و اعتلى الرمثا صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بنهاية الأسبوع الخامس عشر، يليه الحسين بـ31 نقطة، الفيصلي والوحدات 30، السلط 19، البقعة 18، الجزيرة 15، شباب الأردن 13، الأهلي 10، و السرحان أخيرا بـ4 نقاط.

