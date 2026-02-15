محمية غابات دبين تطلق مشروعات إنتاجية جديدة لتعزيز السياحة البيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 15 شباط (بترا) -علي فريحات - تواصل محمية غابات دبين في محافظة جرش تنفيذ برامج تنموية وسياحية بيئية تهدف إلى حماية الغابات وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر مشروعات إنتاجية تشاركية توفر فرص عمل وتدعم الصناعات التراثية والسياحة المستدامة.وقال مدير محمية غابات دبين في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس بشير العياصرة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المحمية أطلقت مشغلًا جديدًا لإنتاج الشموع من شمع العسل داخل الغابات، إلى جانب مشاغل قائمة للتطريز والفخار بهدف دعم المنتجات التراثية الصديقة للبيئة وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتنويع الأنشطة السياحية والاقتصادية المرتبطة بالمحمية.وأضاف أن المشغل ينتج أشكالًا وأحجامًا مختلفة من الشموع باستخدام مواد عضوية طبيعية، مبينًا أن مشغلي التطريز والفخار يعملان منذ أكثر من 15 عامًا وأسهمت منتجاتهما في تعزيز حضور الصناعات التراثية في السوق المحلية والسياحية.وأكد العياصرة أن هذه المشاغل توفر ما لا يقل عن 28 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي والجمعيات معظمها للسيدات، حيث تتولى الجمعية توفير المشاغل والمعدات وتدريب الكوادر وتسويق المنتجات عبر مشروعاتها السياحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.وأوضح أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطط الجمعية لتطوير وتحديث مشروعاتها السياحية داخل الغابات والمتنزهات وإنتاج منتجات تراثية وثقافية وسياحية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن مشغل الشموع يمثل أحدث المبادرات التنموية الهادفة لتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع الشراكة مع المجتمع المحلي.وأشار إلى أن منتجات الشمع ستسوق في "دكاكين الطبيعة" التابعة للجمعية لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مبيناً أن مشاغل الفخار والتطريز أسهمت بتمكين سيدات المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا مع تزايد الطلب على منتجاتها في القطاع السياحي.وبين العياصرة أن المنتجات تحمل رسائل توعوية مرتبطة بحماية الطبيعة من خلال الرسومات والأشكال التي تزينها ما يعكس التزام الجمعية بدمج برامج الحماية مع التنمية، موضحا أن الخطط المستقبلية تتجه نحو تحويل هذه المشاغل إلى سياحة تجريبية تتيح للزوار المشاركة في الصناعات التراثية مثل التطريز والفخار وصناعة الشموع انسجامًا مع الأنماط السياحية الحديثة القائمة على دمج الزائر في التجربة الإنتاجية.وأوضح أن هذه المشروعات تسهم بإشراك المجتمع المحلي مباشرة في النشاط السياحي عبر تسويق المنتجات للمجموعات السياحية التي تزور غابات دبين والمواقع الأثرية في محافظة جرش ومختلف محافظات المملكة، مؤكدا أن جودة الموسم المطري أسهمت بتنشيط السياحة الشتوية، لا سيما سياحة المسارات والمغامرات نتيجة انتعاش الغابات والنموات النباتية ما جذب أعدادًا متزايدة من الزوار وهواة التصوير.وقال العياصرة إن المحمية تقع وسط غابة متكاملة تتوزع فيها أنواع الأشجار وفق اختلاف الارتفاعات والتضاريس، حيث يسود الصنوبر الحلبي في المناطق المنخفضة وينتشر نمط الصنوبر الحلبي–البلوط في المناطق المتوسطة فيما تهيمن أشجار البلوط دائم الخضرة على المناطق العليا إضافة إلى وجود القيقب والفستق الحلبي والزيتون البري وانتشار نباتات الأوركيد، مشيرا إلى أن آخر دراسة للغطاء النباتي سجلت وجود 517 نوعًا نباتيًا تدعمها النظم البيئية للمحمية ما يعكس ثراءها الحيوي.وأكد أن إدارة المحمية نفذت خلال العام الماضي خطة متكاملة للوقاية من الحرائق ومكافحتها، حيث بقيت التعديات ضمن الحدود الدنيا ولم تسجل أي حرائق رغم الظروف المناخية الصعبة، مبينًا تنفيذ نحو 1500 جولة حماية بالتعاون مع الجهات المختصة ومساندة المجتمع المحلي.وأضاف العياصرة أنه جرى تنفيذ برامج للمراقبة البيئية شملت متابعة التجدد الطبيعي للغابة ورصد أثر إغلاق بعض المواقع السياحية على الغطاء النباتي، إضافة إلى برنامج لرصد وتحديد توزيع السنجاب الفارسي داخل حدود المحمية.وأوضح أن المحمية استقبلت خلال الصيف أكثر من 35 ألف متنزه مع تسجيل زيادة في الطلب على الخدمات البيئية والسياحية مثل الممرات داخل الغابة التي تدار بالشراكة مع المجتمع المحلي، مشيرًا إلى وجود طلب متزايد على خدمات الطعام والإقامة التي ما تزال بحاجة إلى تطوير المرافق الأساسية.وبين أن إدارة المحمية تشرف كذلك على متنزه "الهدأة" البيئي للحد من التنزه العشوائي كما نفذت برامج للتعليم البيئي استهدفت مدارس المناطق المحيطة إضافة إلى تنفيذ 22 مبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل مواقع متضررة من حرائق سابقة.وأشار إلى استمرار تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مشروعات التطريز والفخار ومشغل شمع العسل، إلى جانب مشروع المبنى البيئي الذي شمل تركيب نظام طاقة شمسية وبناء خزان حصاد مائي بسعة 150 مترًا مكعبًا بدعم من شركة "جورانكو".وأوضح أن خطة المحمية لعام 2026 تركز على تعزيز الحماية والمراقبة والتعليم البيئي وإدارة الزوار ودعم مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها في إعداد وإدارة المشاريع والعمل على تأمين التمويل للأنشطة ذات الأثر البيئي والتنموي.وشدد العياصرة على أن حماية الغابات مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الثروة الحرجية تواجه مخاطر كبيرة لا سيما الحرائق التي قد تدمر مئات الدونمات فيما يحتاج تجدد الغابات إلى مئات السنين.