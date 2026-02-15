  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم أنشطة القفز المظلي وتعزيز السلامة الجوية

2026-02-15 03:01:31
(MENAFN- Al-Bayan) وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني، ممثلة بقطاع سلامة وبيئة الطيران، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم أنشطة القفز المظلي في إمارة دبي، وتعزيز مستويات السلامة والاستجابة للحوادث، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ويعزز منظومة الأمن والسلامة العامة.

تم توقيع الاتفاقية عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد الدكتور مبارك سعيد سالم بن نواس، مدير مركز شرطة لهباب، فيما وقّع عن هيئة دبي للطيران سعادة أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين..

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الشراكة المؤسسية بين الطرفين، وتوحيد الجهود في تنظيم أنشطة القفز المظلي بأعلى المعايير العالمية والاستجابة للبلاغات والحوادث المرتبطة بها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية وضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

وبموجب المذكرة، تتولى القيادة العامة لشرطة دبي مهام الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة المتعلقة بحوادث سقوط المظليين، والتحقيق فيها، وجمع الاستدلالات اللازمة وتسجيل البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع جهات الاختصاص لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني.

في المقابل، تختص هيئة دبي للطيران المدني بوضع وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة القفز المظلي بما يتوافق مع متطلبات السلامة الجوية، والإشراف على الالتزام بالمعايير المعتمدة من خلال أعمال التفتيش والتدقيق الدوري، إلى جانب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة، تشمل تأهيل عدد من أفراد الشرطة على آليات التحقيق في حوادث سقوط المظليين في المناطق الواقعة ضمن نطاق ممارسة هذا النشاط في الإمارة.

