شرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم أنشطة القفز المظلي وتعزيز السلامة الجوية

شرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم أنشطة القفز المظلي وتعزيز السلامة الجوية
تم توقيع الاتفاقية عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد الدكتور مبارك سعيد سالم بن نواس، مدير مركز شرطة لهباب، فيما وقّع عن هيئة دبي للطيران سعادة أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين..
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الشراكة المؤسسية بين الطرفين، وتوحيد الجهود في تنظيم أنشطة القفز المظلي بأعلى المعايير العالمية والاستجابة للبلاغات والحوادث المرتبطة بها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية وضمان أعلى معايير السلامة الجوية.
وبموجب المذكرة، تتولى القيادة العامة لشرطة دبي مهام الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة المتعلقة بحوادث سقوط المظليين، والتحقيق فيها، وجمع الاستدلالات اللازمة وتسجيل البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع جهات الاختصاص لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني.
في المقابل، تختص هيئة دبي للطيران المدني بوضع وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة القفز المظلي بما يتوافق مع متطلبات السلامة الجوية، والإشراف على الالتزام بالمعايير المعتمدة من خلال أعمال التفتيش والتدقيق الدوري، إلى جانب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة، تشمل تأهيل عدد من أفراد الشرطة على آليات التحقيق في حوادث سقوط المظليين في المناطق الواقعة ضمن نطاق ممارسة هذا النشاط في الإمارة.
