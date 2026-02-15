طرق دبي: 802 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في 2025

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقّل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقّل المشترك: (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ 802.1 مليون راكب عام 2025، مقارنة بنحو 747.1 مليون راكب عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 7.4%.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب حوالي (2.2) مليون راكب، مقارنة بنحو (2) مليون راكب عام 2024، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر: (الليموزين)، ((لا تحتسب ضمن عدد ركاب النقل الجماعي))، 23.6 مليون راكب، مقارنةً بحوالي 19.2 مليون راكب في عام 2024.

وبلغ إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقّل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، 167.3 مليون رحلة، منها حوالي 120 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وأكثر من 41 مليون رحلة لوسائل التنقّل المشترك، واستحوذ شهرا أكتوبر ونوفمبر، على الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 15.1 مليون رحلة لكلٍ منهما، وسجّل شهر أكتوبر من عام 2025، أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى خلاله نقل قرابة 72.8 مليون راكب، وحلّ شهر نوفمبر ثانياً بـحوالي 72.6 مليون راكب، ثم شهر ديسمبر بـحوالي 71.4 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 61 و69 مليون راكب.

وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة خلال الربع الأخير من العام استقرار معدلات الاستخدام ضمن منظومة النقل الجماعي خلال الفترات الأعلى طلباً، بما يُظهر قدرة المنظومة على استيعاب الطلب المرتفع، ضمن ظروف تشغيلية مستقرة، مع تسجيل شهر ديسمبر مستوى أقل مقارنة بأكتوبر ونوفمبر، في ظل تغيّر أنماط الحركة المرتبطة بموسم الإجازات ونهاية العام.

نجاح الرؤية الاستراتيجية

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن النمو التصاعدي والمستدام في أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والتنقّل المشترك في إمارة دبي، الذي سجل 7.4% العام الماضي، وكذلك زيادة عدد مستخدمي وسائل التنقّل المشترك بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، يشكّل تحوّلاً هيكلياً في أنماط التنقّل، ويؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية التي انتهجتها الهيئة، في بناء منظومة نقل متكاملة، تشكّل ركيزة أساسية لجودة الحياة، والتنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقال الطاير: ((تمثّل هذه المؤشرات تتويجاً لاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، والتقنيات الذكية، وتكامل وسائل النقل المختلفة، حيث أصبح النقل الجماعي عنصراً محورياً في التخطيط الحضري المستدام، وداعماً رئيساً لكفاءة المدن، وقدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع)).

كفاءة تشغيلية عالية

وأضاف: ((ارتفاع الطلب المستمر على مختلف وسائل منظومة النقل الجماعي في دبي، يؤكد قدرة المنظومة على العمل بكفاءة تشغيلية عالية، بفضل تكامل خدمات المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري والتنقّل المشترك، وتنوع الخيارات، التي تلبي احتياجات أنماط التنقّل اليومية، بما يوفّر بدائل مرنة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين)).

وأكد مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تواصل العمل على تطوير منظومة نقل جماعي ذكية ومستدامة، ومتكاملة، من خلال التوسُّع في شبكات المترو والترام والحافلات، وتعزيز كفاءة وسائل النقل البحري، ودعم حلول التنقّل المشترك، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات، وتصميم رحلة تجربة المتعامل، بما ينسجم مع تطلعات دبي المستقبلية، مدينةً عالميةً رائدةً، ويعزز مكانتها ضمن أفضل المدن للعيش والعمل والزيارة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم التوسُّع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة إلى 20 كيلومتراً، وتسهم هذه المسارات في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، كما تدرس الهيئة تنفيذ مشروع: (ترام بلا سكة)، في ثمانية مواقع في دبي، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبّع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض التكلفة، كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية.

وقال: ((هدفنا الاستراتيجي يتمثل في ترسيخ النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقّل في دبي، من خلال الارتقاء المستمر بجودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، وتعزيز التكامل بين الوسائل، وتحسين خدمة المستخدم، وتوفير منظومة نقل مرنة وآمنة ومستدامة، تواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع، وتدعم مسيرة دبي نحو تنقّل أكثر سلاسة وكفاءة وجودةَ حياة أعلى للجميع.))

نسب الاستخدام

يُعد مترو دبي العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في الإمارة، حيث استحوذ على النسبة الكبرى من عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والتنقّل المشترك، ومركبات الأجرة عام 2025، بواقع 37%، بينما بلغت حصة مركبات الأجرة 26%، مقارنةً بحوالي 27% عام 2024، مسجّلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي، وهو مؤشر جيد، على تحوّل الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي.

وبلغت حصة حافلات المواصلات العامة 25%، وسجّلت وسائل التنقّل المشترك، ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 6.2% عام 2023، إلى 7.5% عام 2024، لتصل إلى 9% عام 2025، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصصها بواقع حوالي 2% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي، ويُعد هذا التحوّل مؤشراً إيجابياً على النمو المستمر في استخدام وسائل النقل الجماعي، مدعوما بتحسين موثوقية الخدمة، وتكامل الشبكة بين المترو والحافلات ووسائل النقل المشترك، بما يرسخ دور منظومة النقل الجماعي، في تلبية احتياجات التنقّل للسكان والزوار، كما يؤكد النمو المستدام في عدد الركاب، أثر تطوير منظومة النقل الجماعي، واستمرارية مواءمة الخدمة مع الطلب، لا سيما في إدارة معدلات الطلب، وتحسين خدمة التنقّل عبر مختلف وسائل النقل الجماعي.

مترو دبي

بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، 294.7 مليون راكب عام 2025 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنةً بعام 2024، واستحوذت محطة برجمان (وهي محطة مشتركة على الخطين الأحمر والأخضر) ومحطة الرقة، على النصيب الأكبر من عدد الركاب خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان 17.8 مليوناً، مسجلة زيادة أكثر من 1.5 مليون راكب على العام الماضي، بينما بلغ عدد ركاب محطة الرقة 13.8 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجّلت محطة الاتحاد أكبر عدد من الركاب بإجمالي 13.6 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11.2 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـنحو 10.9 ملايين راكب.

وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 10.5 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـمعدل 8.4 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثةً بـمعدل 7.5 ملايين راكب.

ويرتبط ارتفاع الطلب على هذه المحطات بطبيعة أدوارها داخل شبكة المترو، حيث يعمل بعضها محطاتٍ تبادليةً رئيسةً بين الخطوط، وتخدم أخرى مراكز جذب حضرية وتجارية وسياحية، إلى جانب تكامل عدد منها مع محطات الحافلات، وشبكة النقل الجماعي الأوسع، بما يعزز سهولة الوصول، ويدعم خدمة التنقّل اليومي، للسكان والزوار.

مستخدمو وسائل النقل

نقلت حافلات المواصلات العامة العام الماضي 197.2 مليون راكب، بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2024، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 18.4 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 3%، ونقل ترام دبي 9.9 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنةً بعام 2024، أما وسائل التنقّل المشترك، التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فنقلت 72.9 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 30%، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي العام الماضي 209 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 4% مقارنةً بعام 2024، كما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر: (الليموزين) نحو 23.6 مليون راكب، خلال عام 2025 بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنةً بعام 2024.

ويظهر هذا التوزيع، عبر وسائل النقل المختلفة تكامل منظومة النقل الجماعي، من خلال إتاحة بدائل متعددة، تخدم أنماط الرحلات اليومية المختلفة للمستخدمين، حيث تسهم حافلات المواصلات العامة، ومترو دبي، في خدمة الرحلات اليومية، ذات الأحجام العالية، وتستكمل وسائل النقل عند الطلب والنقل الفاخر، تغطية الرحلات قصيرة المدى أو الخاصة، بما يعزز مرونة التنقّل، ضمن شبكة نقل مترابطة.

ويبرز ذلك أيضاً قدرة منظومة النقل الجماعي، على استيعاب الطلب المتنامي، بكفاءة ضمن إطار تشغيلي متماسك، على مستوى الشبكة، بما يدعم توجه إمارة دبي المستمر، نحو تنقّل أكثر سلاسة، وجودةَ حياة أعلى للسكان والزوار.