في غرفة الحرب.. كيف استخدم البنتاغون الذكاء الاصطناعي للقبض على مادورو؟

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت ⁠صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من أنثروبك استخدم في عملية الجيش الأمريكي للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إذ تم نشر كلود عبر شراكة أنثروبك مع شركة ‌البيانات بلانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وتحظر شروط استخدام أنثروبيك استخدام كلود لأغراض عنيفة، أو لتطوير أسلحة، أو لإجراء عمليات مراقبة، ولا يزال من غير الواضح كيف تم نشر هذه الأداة، التي تتراوح قدراتها بين معالجة ملفات PDF وقيادة طائرات بدون طيار ذاتية التشغيل وفق تايم اوف انديا.

لعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحليل البيانات وتنسيق العمليات العسكرية خلال عملية القبض على مادورو.

وشملت قدراته معالجة المعلومات الاستخباراتية وتحسين استراتيجيات الاستهداف، مما أتاح توجيه ضربات دقيقة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأمريكيون. ويعكس استخدام الذكاء الاصطناعي توجهاً متزايداً في العمليات العسكرية، حيث تُعزز التكنولوجيا عملية صنع القرار والكفاءة العملياتية.

وتتزايد وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في ترسانات الولايات المتحدة وغيرها من الجيوش.

وقد استخدمت أمريكا الذكاء الاصطناعي في توجيه ضرباتها في العراق وسوريا خلال السنوات الأخيرة.

كما استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة ذاتية التشغيل في غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز قدراتها في تحديد الأهداف هناك.

كيف تم القبض على نيكولاس مادورو؟

نفّذت فرق من قوات دلتا الأمريكية غارات جوية مفاجئة ليلًا على كاراكاس، شملت مجمع فويرتي تيونا العسكري الضخم في فنزويلا، في الثالث من يناير، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، وزوجته سيليا فلوريس.

وأسفرت الغارة الأمريكية، التي تضمنت قصفاً جوياً في أنحاء العاصمة، عن مقتل 83 شخصاً، وفقاً لوزارة الدفاع الفنزويلية، وشكّلت أجرأ تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

كما زعمت شهادات شهود عيان أن القوات الأمريكية استخدمت سلاحاً متطوراً غامضاً.

ووفقاً لشهادة شاهد عيان نشرها المتحدث باسم البيت الأبيض على موقع إكس، فقد تسبب هذا السلاح الغامض في إصابة الجنود الفنزويليين بجروح بالغة، حيث نزفوا من أنوفهم وتقيأوا دماً.

بعد المداهمات، تم نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته جواً خارج البلاد إلى نيويورك حيث يواجهان المحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات.