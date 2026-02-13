  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الارصاد : امطار قادمة الى المملكة بهذا الموعد

2026-02-13 03:21:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكون الأجواء في المملكة ليل الجمعة مغبرة وباردة في أغلب المناطق، مع تكاثر كميات الغيوم لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق.

ويوم السبت بمشيئة الله تنخفض درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مغبرة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع طقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول امطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعة الهبات (50-60) كم/ساعة.

لـيـلاً: يتناقص تركيز الغبار، ويكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

