الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي

الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وفد من الأردن ممثلا بمدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني، مدير عام المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا العميد المهندس معمر كامل حدادين، في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية (STSC) التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (COPUOS)، والتي امتدّت من 2 شباط لغاية 13 شباط في مقر الأمم المتحدة في فيينا.
ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء سلمياً وبما يخدم أهداف ومصالح الدول.
