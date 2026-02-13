  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وفد من الأردن ممثلا بمدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني، مدير عام المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا العميد المهندس معمر كامل حدادين، في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية (STSC) التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (COPUOS)، والتي امتدّت من 2 شباط لغاية 13 شباط في مقر الأمم المتحدة في فيينا.


ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء سلمياً وبما يخدم أهداف ومصالح الدول.

