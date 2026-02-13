  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند

الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند

2026-02-13 03:21:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله أن الأردن، رغم صغر حجمه الجغرافي، يقف شامخاً بقيمه ومبادئه في عالم يموج بالتحولات، مشددة على أن ما يميز المملكة ليس حجمها، بل ما تدافع عنه وتؤمن به.
وقالت جلالتها: "هذا هو الأردن الذي أفخر بأنه وطني. شريك موثوق وصادق في عالم معقد".
جاء ذلك خلال مشاركة جلالتها في قمة الأعمال العالمية لمجموعة تايمز 2026، والتي انعقدت اليوم في نيودلهي بالهند تحت عنوان ((عقد من الاضطراب، قرن من التغيير))، حيث تناولت في كلمتها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وقالت "ليس من السهل اليوم النظر إلى المستقبل دون الشعور بقدر من القلق، ليس لأن المستقبل يبدو قاتماً، بل لأنه يبدو غير مألوف".
وأضافت أن "المسار المتسارع للذكاء الاصطناعي ليس إلا الصدمة الأحدث في عصر يتسم أصلاً بالاضطراب والتقلب"، مشيرة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل عالمنا بوتيرة تعجز المؤسسات والتشريعات، أو حتى القدرات البشرية عن مجاراتها".

وفي مقابل هذا التسارع، بينت جلالتها أن السياسة تسير في اتجاه معاكس، موضحة: "نجد أنفسنا عملياً نعيش واقعاً عالمياً، لكن تحكمه سياسات محلية، بينما يجد قطاع الأعمال نفسه عالقاً في المنتصف".
وطرحت جلالتها تساؤلات اعتبرتها استراتيجية وليست نظرية، هي: "كم مرة نتوقف لنسأل أنفسنا: ما الذي نتسابق نحوه؟ هل ما زلنا في الصدارة، أم أن زخم الأحداث هو ما يقودنا؟".
وحذرت من الخلط بين الحركة والتقدم، مؤكدة أن "السؤال المطروح أمام القادة اليوم ليس: كيف نبطئ التقدم؟ بل: كيف نوجهه؟".
وأبرزت جلالتها أهمية التواضع كقيمة للقيادة في عالم يتسم بالمخاطر المشتركة، ووصفته بأنه ضروري لمعالجة التحديات العالمية المشتركة وتطوير أنظمة تصمد في عصر التغير السريع.
وقالت: "بالنسبة للسؤال: كيف نوجه التقدم؟ أقول: بالتواضع"، موضحة أن "التواضع يتيح لنا الاعتراف بإمكانية الخطأ، ويجبرنا على اختبار افتراضاتنا، ويذكرنا بأن التمتع بالسلطة لا يعني بالضرورة امتلاك الإجابات".
وقالت "التواضع فضيلة هادئة لا يعلن عن نفسه. لكنني أراه قيمة أساسية للقيادة في عالم اليوم، ليس كتردد أو شك بالنفس، بل كصدق بشأن الحدود التي تُقيدنا".
وقالت "إن الشائع اليوم هو التنافس المستمر ليس على الإتقان بل على الصدارة"، مشيرة إلى "شركات تسارع إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي دون النظر إلى آثاره المحتملة".
وأكدت على أن النهج القائم على التواضع "لا يتعلق بمن يصل أولاً، بل بعدد من يمكنهم الوصول معاً، ويتعلق باختيار القرار المسؤول بدلاً من الاكتفاء بما هو متاح، وهو نهج مألوف لنا في الأردن".
مشيرة إلى أن الأردن يقف عند تقاطع أزمات متعددة في المنطقة، وصمد لا لأننا اعتبرنا الاستقرار أمراً مسلّماً به، بل لأننا تكيفنا مع التحديات المتلاحقة.
وبينت جلالتها إلى أن "القرآن الكريم ينهانا عن المشي في الأرض مرحاً، لأننا "لن نخرق الأرض ولن نبلغ الجبال طولاً". وفي ظل حالة عدم اليقين التي تسود العالم، يصبح التأكيد على هذه الحكمة ليس مصدراً للطمأنينة فحسب، بل أداة عملية أيضاً.
وشددت على أن "التواضع ليس مجرد موقف، بل هو أسلوب عمل... يضع الصمود والكرامة الإنسانية في قلب التقدم"، مؤكدة "نحن بحاجة إلى جميع أصواتنا. وجميع وجهات نظرنا... ليس فقط في مجالي الأعمال والتكنولوجيا، بل في الطريقة التي نسعى بها إلى مصيرنا المشترك كبشر".
وتعد قمة الأعمال العالمية لمجموعة تايمز تجمعاً عالمياً، وشهدت مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونخبة من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال وصناع السياسات ورواد الأعمال.

MENAFN13022026000208011052ID1110739341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث