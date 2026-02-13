عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر أجواء المملكة خلال الساعات المقبلة بأجزاء من عاصفة غبارية تتحرك حاليا فوق شمال مصر باتجاه الشرق والشمال الشرقي.



وأوضحت الأرصاد، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات الأولية، أن أجزاء من الكتلة الغبارية قد تمتد إلى أجواء المملكة بنسب متفاوتة، مما يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجنوبية.



وأكدت الدائرة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإصدار التحديثات اللازمة أولاً بأول وفقاً للمعطيات الجوية المستجدة.