عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن

عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن
وأوضحت الأرصاد، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات الأولية، أن أجزاء من الكتلة الغبارية قد تمتد إلى أجواء المملكة بنسب متفاوتة، مما يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجنوبية.
وأكدت الدائرة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإصدار التحديثات اللازمة أولاً بأول وفقاً للمعطيات الجوية المستجدة.
