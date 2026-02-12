403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مركز قطر للتطوير المهني يشارك في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2026 في المدينة التعليمية
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر - 10 فبراير 2026 - شارك مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، في فعاليات المدينة التعليمية المُقامة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة 2026 والتي تنظمها مؤسسة قطر في حديقة الأكسجين ضمن برنامج شهد أنشطة رياضية وتفاعلية متنوعة.
وقدّم المركز أنشطة رياضية تفاعلية مناسبة للعائلات أكدت أن النشاط البدني ليس هدفًا صحيًا فحسب، بل مدخلٌ عملي لبناء المهارات التي تدعم الجاهزية المهنية والأكاديمية على المدى الطويل، وشملت الأنشطة ألعابًا تحفز الفضول المهني وحب الاستكشاف عند الأطفال واليافعين، وتبرز العلاقة بين العادات الصحية وبين المهارات الأساسية التي يحتاجها الأفراد في مساراتهم المستقبلية، مثل العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، ووضوح الأهداف، والانضباط؛ بما ينسجم مع رسالة اليوم الرياضي للدولة في ترسيخ ثقافة النشاط البدني كرافعة لرفاه الفرد وازدهار المجتمع وتعزيز إنتاجيته.
وفي إطار تعزيز الشمولية وإتاحة الفرص لمختلف الشرائح المجتمعية، أشرك المركز متطوعين من برنامج "لأنك تقدر" من ذوي الإعاقة في تنفيذ وإدارة أنشطة المركز خلال الفعالية، كجزء من البرنامج التدريبي الذي يخضعون له لتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل عبر تجارب عمل ميداني تنمي مهاراتهم وشعورهم بالمسؤولية وقدرتهم على العمل ضمن فريق والتعامل مع الجمهور العام.
وبدوره، علق السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على أنشطة المركز قائلًا: "يمثّل اليوم الرياضي للدولة تذكيرًا مهمًا بأن العافية والرفاه ليسا منفصلين عن النجاح، بل يجعلانه ممكنًا، وهما الهدف منه في ذات الوقت. فعندما نساعد الأفراد على بناء عادات صحية أكثر استدامة، فإننا ندعم في الوقت ذاته ثقتهم بأنفسهم، وتركيزهم، وجاهزيتهم للتعلّم والعمل. وسعدنا بشكل خاص برؤية متطوعي برنامج "لأنك تقدر" يشكلون قدوة لغيرهم اليوم عبر مساهمتهم الفاعلة في تنظيم فعاليات مركزنا، حيث أظهروا المعنى الحقيقي للشمول بجهودهم على أرض الواقع".
وتأتي مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في اليوم الرياضي للدولة امتدادًا لجهوده المستمرة لترسيخ مفاهيم العافية والتوازن الحياتي ضمن ثقافته المؤسسية وبرامجه، إلى جانب مبادراته الداخلية التي تشجّع على المواظبة على النشاط البدني وتعزيز روح الفريق من خلال الرياضات الجماعية.
وقدّم المركز أنشطة رياضية تفاعلية مناسبة للعائلات أكدت أن النشاط البدني ليس هدفًا صحيًا فحسب، بل مدخلٌ عملي لبناء المهارات التي تدعم الجاهزية المهنية والأكاديمية على المدى الطويل، وشملت الأنشطة ألعابًا تحفز الفضول المهني وحب الاستكشاف عند الأطفال واليافعين، وتبرز العلاقة بين العادات الصحية وبين المهارات الأساسية التي يحتاجها الأفراد في مساراتهم المستقبلية، مثل العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، ووضوح الأهداف، والانضباط؛ بما ينسجم مع رسالة اليوم الرياضي للدولة في ترسيخ ثقافة النشاط البدني كرافعة لرفاه الفرد وازدهار المجتمع وتعزيز إنتاجيته.
وفي إطار تعزيز الشمولية وإتاحة الفرص لمختلف الشرائح المجتمعية، أشرك المركز متطوعين من برنامج "لأنك تقدر" من ذوي الإعاقة في تنفيذ وإدارة أنشطة المركز خلال الفعالية، كجزء من البرنامج التدريبي الذي يخضعون له لتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل عبر تجارب عمل ميداني تنمي مهاراتهم وشعورهم بالمسؤولية وقدرتهم على العمل ضمن فريق والتعامل مع الجمهور العام.
وبدوره، علق السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على أنشطة المركز قائلًا: "يمثّل اليوم الرياضي للدولة تذكيرًا مهمًا بأن العافية والرفاه ليسا منفصلين عن النجاح، بل يجعلانه ممكنًا، وهما الهدف منه في ذات الوقت. فعندما نساعد الأفراد على بناء عادات صحية أكثر استدامة، فإننا ندعم في الوقت ذاته ثقتهم بأنفسهم، وتركيزهم، وجاهزيتهم للتعلّم والعمل. وسعدنا بشكل خاص برؤية متطوعي برنامج "لأنك تقدر" يشكلون قدوة لغيرهم اليوم عبر مساهمتهم الفاعلة في تنظيم فعاليات مركزنا، حيث أظهروا المعنى الحقيقي للشمول بجهودهم على أرض الواقع".
وتأتي مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في اليوم الرياضي للدولة امتدادًا لجهوده المستمرة لترسيخ مفاهيم العافية والتوازن الحياتي ضمن ثقافته المؤسسية وبرامجه، إلى جانب مبادراته الداخلية التي تشجّع على المواظبة على النشاط البدني وتعزيز روح الفريق من خلال الرياضات الجماعية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment