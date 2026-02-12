403
ميناء الدوحة القديم يحتفل باليوم الرياضي للدولة عبر فعاليات رياضية وأنشطة عائلية متنوعة
(MENAFN- Mcsaatchi) الدوحة، قطر – 10 فبراير 2026 – شهد ميناء الدوحة القديم إقبالاً كبيرًا من الزوّار قبيل اليوم الرياضي للدولة وخلال اليوم نفسه. وقد أسهم مهرجان "تريّض"، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المجانية والمتاحة للجميع يوم 10 فبراير، في زيادة عدد الزوّار، حيث فتحت حديقة المينا أبوابها لاستقبال جميع أفراد المجتمع، ضمن أنشطة رياضية وصحية مخصّصة للعائلات، صُمّمت لتعزيزأنماط الحياة النشطة وتشجيع الحركة اليومية.
وفي يوم 10 فبراير، استقبل ميناء الدوحة القديم عددًا من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات، من بينهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الفريق الركن السيد حمد بن علي العطية، مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع، وسعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث قاموا بجولة في مهرجان "تريّض" وكورنيش المينا.
كما نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة من الجلسات الرياضية والصحية الملائمة لكافة أفراد العائلة في حديقة المينا، مقابل ساحة الكونتينرات، من الساعة 7:00 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا. وشملت الفعاليات الاحتفالية مهرجانًا للطائرات الورقية في حديقة الترمنل، مما أضفى أجواءً استثنائية على المكان.
وفي حديثه عن الفعاليات الاحتفالية، صرّح المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، قائلاً: "يعكس اليوم الرياضي في ميناء الدوحة القديم أهمية التعاون وتوفير مساحات عامة للجميع في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا. ولا يقتصر مهرجان "تريّض" على حثّ أفراد المجتمع على اتّباع نمط حياة نشط فحسب، وإنّما يستعرض الممارسات والرؤى اللازمة لاتّباع نمط حياة صحي وعالي الأداء. ومن خلال الجلسات النقاشية، تبادلنا قصصًا حقيقية وآراء نخبة من الرياضيين، شجعت أفراد المجتمع على التفكير بشكلٍ مختلف حول الممارسات الرياضية والرفاهية المجتمعية، والأداء المستدام. وخلال اليوم الرياضي للدولة، أتحنا للزوّار دخولاً مجانيًا ووصولاً إلى مجموعة من الفعاليات الرياضية على امتداد ميناء الدوحة القديم، بهدف تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."
وعلى مدار الأسبوع، سخّر ميناء الدوحة القديم بنيته التحتية وجاهزيته التشغيلية لاستضافة برنامج متنوع شمل تجارب رياضية متنوعة ومساحات لمنتجات رياضية وخيارات للمأكولات والمشروبات الصحية. وقد عكس هذا الإقبال الكبير على الميناء دوره المتنامي باعتباره منصة بارزة للاحتفالات الوطنية والفعاليات المجتمعية.
