ميسي يوجه رسالة اعتذار رقيقة لجمهور بورتو ريكو (فيديو)

2026-02-12 02:09:37
(MENAFN- Al-Bayan) وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة اعتذار إلى جماهير بورتو ريكو، بعد أن اضطر لإلغاء مشاركته في التدريب والمباراة المقررة هناك، بسبب انزعاج عضلي شعر به خلال آخر مباراة له في الإكوادور.

وفي الفيديو القصير الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الأسطورة ليونيل ميسي وهو يوجّه رسالة مباشرة إلى عشاقه في بورتو ريكو، مفعمة بالصدق والود.

وقال ميسي مخاطبًا الجمهور: ((مرحبًا جميعًا، أردت أن أوجّه هذه الرسالة إلى أهل بورتو ريكو، سواء الذين كانوا سيحضرون التدريب أو المباراة)).

وأوضح نجم الأرجنتين أنه تعرّض لإزعاج عضلي في آخر مباراة له في الإكوادور، ما اضطره إلى مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء، واتخذ القرار لاحقًا، بالتنسيق مع النادي والمنظمين، بإلغاء المباراة.

ولم ينسَ ميسي عشّاقه الذين اشتروا التذاكر مسبقًا، مؤكدًا أمله في إعادة جدولة المباراة قريبًا ليتمكن من اللقاء بهم، وقال: ((محبتي الكبيرة جميعًا، وأشكركم على محبتكم، وأبعث لكم عناقًا كبيرًا، وأطيب التمنيات)).

ولم يجد محبو الساحر الأرجنتيني في بورتو ريكو كلمات أفضل من الانتظار بفارغ الصبر لموعد جديد، بعدما لمسوا قلب ميسي قبل أن يغيب عن أرض الملعب.

وكان ميسي قد غاب عن تدريبات فريقه إنتر ميامي، أمس الأربعاء، بسبب إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، ما دفع بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى تأجيل مباراته الودية أمام إنديبندينتي ديل فالي في بورتو ريكو، والتي كانت مقررة غدًا الجمعة، لتقام يوم 26 فبراير الجاري.

وتعرّض النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي للإصابة خلال مباراة التعادل مع برشلونة غواياكيل، والتي انتهت بنتيجة 2-2 في الإكوادور السبت الماضي، وخضع ميسي لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة، ولا يزال موعد عودة بطل مونديال قطر 2022 غير مؤكد، حيث صرّح النادي الأمريكي بأن عودته التدريجية إلى التدريبات ستعتمد على تحسن حالته الصحية والوظيفية خلال الأيام المقبلة.

