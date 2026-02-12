محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها

MENAFN - Al-Bayan) تواجه أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم عدة محاكمات تاريخية هذا العام، تسعى إلى تحميلها مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصاتها. وقد بدأت المرافعات الافتتاحية في إحدى هذه المحاكمات في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا يوم الاثنين.

تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ويوتيوب التابعة لشركة جوجل، دعاوى قضائية تتهم منصتيهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم، أما تيك توك وسناب شات، اللتان كانتا مذكورتين في الدعوى القضائية الأصلية، فقد توصلتا إلى تسوية بمبالغ لم يُفصح عنها.

تحدث المحامي بول شميدت عن الخلاف داخل المجتمع العلمي حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد البعض أنه غير موجود أو أن الإدمان ليس الطريقة الأنسب لوصف الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.

ألقى مارك لانيير البيان الافتتاحي للمدعين أولاً، قال فيه إن القضية "سهلة كسهولة الأبجدية"، والتي قال إنها ترمز إلى "إدمان عقول الأطفال". ووصف ميتا وجوجل بأنهما "اثنتان من أغنى الشركات في التاريخ" اللتان "هندستا الإدمان في عقول الأطفال".

قدّم للمحلفين مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والوثائق والدراسات التي أجرتها شركتا ميتا ويوتيوب، بالإضافة إلى شركة جوجل، الشركة الأم ليوتيوب.

وشدد على نتائج دراسة أجرتها ميتا بعنوان "مشروع ميست"، حيث استطلعت آراء ألف مراهق وأولياء أمورهم حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح لانيير أن النتيجتين الرئيسيتين هما: أن الشركة كانت على دراية بأن الأطفال الذين مروا بتجارب مؤلمة، كالصدمات النفسية والتوتر، كانوا أكثر عرضة للإدمان؛ وأن إشراف الوالدين وضوابطهم لم يكن لها تأثير يُذكر.

كما عرض وثائق داخلية لشركة جوجل تشبه بعض منتجات الشركة بالكازينو، ومراسلات داخلية بين موظفي شركة ميتا قال فيها أحدهم إن إنستجرام "يشبه المخدرات" وأن الموظفين "بشكل أساسي مروجين لها".

محور القضية

تتمحور قضية لوس أنجلوس حول شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، لم يُكشف عن اسمها الكامل سوى الأحرف الأولى "KGM"، والتي قد تحدد قضيتها مسار آلاف الدعاوى القضائية المماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي. وقد تم اختيارها هي واثنين من المدعين الآخرين للمشاركة في محاكمات تجريبية، تُعتبر بمثابة قضايا اختبارية لكلا الطرفين لمعرفة مدى قوة حججهما أمام هيئة المحلفين.

خصص لانيير جزءًا من حديثها للحديث عن طفولتها، وركزت بشكل خاص على شخصيتها قبل استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً إن والدتها كانت تصفها بأنها "شرارة إبداعية" في صغرها.

وأضاف لانيير أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وإنستغرام في سن التاسعة. وقبل تخرجها من المدرسة الابتدائية، كانت قد نشرت 284 مقطع فيديو على يوتيوب.

قال لانيير إن محامي الشركات سيحاولون إلقاء اللوم على الطفلة الصغيرة ووالديها في الفخ الذي نصبوه لها، في إشارة إلى المدعية. كانت قاصراً عندما أدمنت منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنها أثرت سلباً على صحتها النفسية، مضيفاً على الرغم من الموقف العلني لشركة ميتا ويوتيوب وهو أنهما تعملان على حماية الأطفال وتطبيق ضمانات لاستخدامهم للمنصات، فإن وثائقهما الداخلية تُظهر موقفًا مختلفًا تمامًا، مع إشارات صريحة إلى الأطفال الصغار باعتبارهم جمهورهما المستهدف.

كما أجرى لانيير مقارنات بين شركات التواصل الاجتماعي وشركات التبغ، مستشهداً بالتواصل الداخلي بين موظفي ميتا الذين كانوا قلقين بشأن افتقار الشركة إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشأن الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه منصاتهم للأطفال والمراهقين.

قال لانيير: "بالنسبة للمراهق، يُعدّ القبول الاجتماعي ضرورة للبقاء". وأضاف، متحدثاً عن أزرار "الإعجاب" وما شابهها من ميزات، أن المتهمين "صمموا خاصية تلبي رغبة القاصر في الحصول على القبول الاجتماعي".

ميتا تردّ بقوة

في بيانه الافتتاحي ممثلاً لشركة ميتا، قال شميدت إن السؤال الأساسي في القضية هو ما إذا كانت المنصات الإلكترونية عاملاً جوهرياً في معاناة كي جي إم من مشاكل الصحة النفسية.

وقد أمضى معظم وقته في مراجعة السجلات الصحية للمدعية، مؤكداً أنها عانت من ظروف صعبة عديدة في طفولتها، بما في ذلك الإيذاء العاطفي، ومشاكل تتعلق بصورة جسدها، والتنمر.

عرض شميدت مقطعًا من شهادة مصورة لأحد مقدمي الرعاية الصحية النفسية لـ KGM، الدكتور توماس سوبرمان، الذي قال إن وسائل التواصل الاجتماعي "لم تكن محور مشاكلها الرئيسية التي أتذكرها"، مضيفًا أن معاناتها بدت نابعة في الغالب من صراعات وعلاقات شخصية. ورسم صورة لعلاقة مضطربة بشكل خاص مع والدتها، حيث أشارت كلمات KGM نفسها في الرسائل النصية وشهادتها إلى حياة أسرية مضطربة.

أقر شميدت بأن العديد من المتخصصين في الصحة العقلية يعتقدون أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون موجودًا، لكنه قال إن ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية لـ KGM - وجميعهم يؤمنون بهذا النوع من الإدمان - لم يشخصوا حالتها به أو يعالجوها منه.

أكد شميدت للمحلفين أن القضية لا تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي شيئًا جيدًا، أو المحتوى الذي يُشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما إذا كان المراهقون يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم، أو ما إذا كان المحلفون يحبون أو يكرهون ميتا، بل تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً جوهريًا في معاناة كي جي إم مع الصحة العقلية.

حالة واحدة من بين آلاف الحالات

قالت ساشا هاوورث، المديرة التنفيذية لمشروع مراقبة التكنولوجيا غير الربحي: "كانت هذه مجرد الحالة الأولى - فهناك المئات من الآباء والمناطق التعليمية في محاكمات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي التي تبدأ اليوم، وللأسف، هناك عائلات جديدة كل يوم تتحدث علنًا وتقاضي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب منتجاتها الضارة عمدًا".

لم يُطلب من أعضاء هيئة المحلفين التوقف عن استخدام فيسبوك أو إنستغرام أو يوتيوب أو أي شكل آخر من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة المحاكمة - والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ثمانية أسابيع - لكن القاضية كارولين ب. كول أكدت أنه لا ينبغي عليهم إجراء أي تغييرات على طريقة تفاعلهم مع المنصات، بما في ذلك تغيير إعداداتهم أو إنشاء حسابات جديدة.

من المتوقع أن يدلي مسؤولون تنفيذيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بشهادتهم في المحاكمة التي ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع. وقد أشار الخبراء إلى أوجه تشابه مع محاكمات شركات التبغ الكبرى التي أدت إلى تسوية عام 1998، والتي ألزمت شركات السجائر بدفع مليارات الدولارات لتغطية تكاليف الرعاية الصحية وتقييد التسويق الموجه للقاصرين.

تنفي شركات التكنولوجيا الادعاءات بأن منتجاتها تضر بالأطفال عمداً، مشيرة إلى مجموعة من الضمانات التي أضافتها على مر السنين، وتجادل بأنها ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة.

محاسبة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

تسعى سلسلة من المحاكمات التي بدأت هذا العام إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الإضرار بالصحة النفسية للأطفال.

في ولاية نيو مكسيكو، بدأت المرافعات الافتتاحية يوم الاثنين لمحاكمة تتعلق بادعاءات تقصير شركة ميتا ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في حماية المستخدمين الشباب من الاستغلال، وذلك في أعقاب تحقيق سري عبر الإنترنت. وكان المدعي العام راؤول توريز قد رفع دعوى قضائية ضد ميتا ومارك زوكربيرج في أواخر عام 2023، قبل أن يتم إسقاط الدعوى عنه لاحقاً.

ستكون المحاكمة الفيدرالية الرائدة التي ستبدأ في يونيو في أوكلاند، كاليفورنيا، هي الأولى من نوعها التي تمثل المناطق التعليمية التي رفعت دعاوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي لحقت بالأطفال.

إضافةً إلى ذلك، رفع أكثر من 40 مدعيًا عامًا في الولايات دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، زاعمين أنها تضر بالشباب وتساهم في أزمة الصحة النفسية لديهم من خلال تصميم خصائص على منصتي إنستغرام وفيسبوك تُسبب إدمان الأطفال عليهما، وقد رُفعت معظم الدعاوى في المحكمة الفيدرالية، بينما رُفعت بعضها في ولاياتها.

تيك توك

وكان الاتحاد الأوروبي قد تطبيق تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية للاتحاد من خلال ميزات "التصميم الإدماني" التي تؤدي إلى الاستخدام القهري من قبل الأطفال، وذلك في اتهامات أولية تضرب جوهر نموذج تشغيل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.

وقال منظمو الاتحاد الأوروبي إن تحقيقهم الذي استمر عامين وجد أن تطبيق TikTok لم يبذل ما يكفي لتقييم كيف يمكن لميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي أن تضر بالصحة البدنية والعقلية للمستخدمين، بمن فيهم القاصرون و"البالغون المعرضون للخطر".

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتقد أن على تطبيق تيك توك تغيير "التصميم الأساسي" لخدمته. وتُعدّ المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والجهة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين ، وهو قانون شامل يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بتنظيف منصاتها وحماية مستخدميها، تحت طائلة غرامات باهظة.

ونفت شركة تيك توك هذه الاتهامات.